В УНИАН 25 июля состоится пресс-конференция «1030-летие Крещения Руси: молебен на Владимирской горке и Крестный ход-2018»

25 июля в 11.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция «1030-летие Крещения Руси: молебен на Владимирской горке и Крестный ход-2018».

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) расскажет о том, как Украинская Православная Церковь в этом году будет праздновать 1030-летие Крещения Руси, представит полную программу торжеств ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, расскажет о святынях, которые будут доставлены в столицу и доступны для поклонения.

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич расскажет о почетных гостях праздника, которые прибудут из всех Поместных Православных Церквей и ответит на актуальные вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центр информации УПЦ открыл аккредитацию СМИ на праздничные мероприятия 27-28 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси

Руководитель отдела по работе со СМИ Центра информации УПЦ Дарья Малашина-Мазур расскажет об особенностях аккредитации на праздничные мероприятия в этом году.

Аккредитация по тел. (066) 095 14 76. Вход на пресс-конференцию - по журналистским удостоверениям по спискам аккредитации.