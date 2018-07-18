Центр информации УПЦ открыл аккредитацию СМИ на праздничные мероприятия 27-28 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси

Центр информации Украинской Православной Церкви открыл аккредитацию журналистов центральных и региональных СМИ на праздничные мероприятия 27-28 июля в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

ВАЖНО! Аккредитация продлится до 26 июля, 15.00, после чего списки на получение пропусков будут закрыты. Попасть на события только по редакционным удостоверениям будет невозможно. Вход на Владимирскую горку будет осуществляться исключительно по пропускам и спискам, которые будут у охраны мероприятия.

Аккредитованные СМИ получат специальные пропуска и будут иметь оперативную информацию о всех события, времени и месте проведения мероприятий. На Владимирской горке возле памятника князю Владимиру будут отведены территории: «Press Area – TV», «Press Area» (план-схема с указанием «ВХОД» и др. будет отправлена на почту).

Накануне в Киево-Печерской лавре состоится брифинг по случаю прибытия в столицу святынь. В это время их будут украшать для участия в торжествах (время и место аккредитованным СМИ будет сообщено дополнительно).

27 июля в 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий. На молебне будут молиться представители всех Поместных Православных Церквей. В торжествах примут участие представители государственной власти, послы православных стран.

Около 13.30 начнется Крестный ход со святынями: от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Во время Крестного хода Блаженнейший Митрополит Онуфрий сделает одну небольшую остановку (подробности - аккредитованной прессе).

Центр информации УПЦ, обращая внимание на опыт прошлых лет, просит телеканалы и информационные агентства аккредитовать на события 27 июля две съемочные группы. Одна группа может остаться на Владимирской горке и увидеть события, которые будут происходить здесь в 12.30-13.30. Другая - сможет снять, как Крестный ход идет по центральным улицам столицы и заходит в Лавру, побывать на брифинге по итогам.

Около 14-30-15.00 в Успенском соборе начнется брифинг, на котором будут обглашены подробности Крестного хода, названы количество и география участников, дана оценка важности события в жизни Церкви и всей Украины. Также планируются комментарии представителей Поместных Православных Церквей.

Вечером в этот день возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ в сослужении представителей Поместных Православных Церквей. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Помолиться и приложиться смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь.

28 июля в 08.00 в Киево-Печерской лавре начнется брифинг по случаю 1030-летия Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. В 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. Во время богослужения верующие смогут поклониться святыням.

Аккредитация СМИ обязательна. Заявку присылать на адрес church.information.center@gmail.com и сообщать об отправке по телефонам (066) 095 14 76 или (068) 876 50 96. Аккредитация продлится до 26 июля, 15.00.

Заявка должна содержать: ФИО представителя СМИ (без сокращений), должность, контактный телефон, электронную почту, название события, на которое происходит аккредитация.

Если редакция планирует, чтобы один ее представитель забрал пропуска на всю группу, надо предоставить письменную доверенность от редакции (подпись руководителя, печать организации) с перечнем лиц, на которых он получает пропуска. При этом каждый, кто лично не придет за пропусками, должен оставить заявку по общим правилам на church.information.center@gmail.com для внесения в списки мероприятия.

Аккредитованные журналисты смогут получить пропуска 25 июля с 15.00 до 20.00 и 26 июля с 10.00 до 19.00 в Киево-Печерской лавре, корпус 70-А, второй этаж, Центр информации УПЦ. Для получения пропуска - предъявить журналистское удостоверение СМИ и паспорт.

ВНИМАНИЕ! На праздничных мероприятиях при себе обязательно иметь пропуск, паспорт и удостоверение редакции, от которой аккредитован журналист.

Центр информации УПЦ предлагает подписаться на свою официальную страницу в Фейсбук, чтобы оперативно получать информацию.