В день празднования Ахтырской иконы Богородицы в небе над храмом был виден крест

Вчера, 15 июля, в день празднования Ахтырской иконы Богородицы, в небе над ахтырским храмом запечатлели крест.

Фотографии неба над Ахтырским собором пользователи выложили в группе «Подслушано в Ахтырке» в социальных сетях.

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При этом в комментариях к фото пользователи выражают разные версии по поводу знака свыше – одни видят в небе православный крест, другие – ангела, третьи настаивают на том, что видели над Ахтыркой Богородицу с омофором.

Напомним, что именно вчера в Ахтырке тысячи верующих отмечали 250-летие Покровского кафедрального собора.