В день празднования Ахтырской иконы Богородицы в небе над храмом был виден крест
23:26, 16 июля 2018Православие
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В небе над ахтырским храмом запечатлели крест / facebook.com/groups/PodslushanoAkhtyrka
Вчера, 15 июля, в день празднования Ахтырской иконы Богородицы, в небе над ахтырским храмом запечатлели крест.
Фотографии неба над Ахтырским собором пользователи выложили в группе «Подслушано в Ахтырке» в социальных сетях.
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При этом в комментариях к фото пользователи выражают разные версии по поводу знака свыше – одни видят в небе православный крест, другие – ангела, третьи настаивают на том, что видели над Ахтыркой Богородицу с омофором.
Напомним, что именно вчера в Ахтырке тысячи верующих отмечали 250-летие Покровского кафедрального собора.
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