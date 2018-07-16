На Сумщине отметили 250 лет Покровского кафедрального собора Ахтырки
17:16, 16 июля 2018Православие
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Крестный ход к месту, где в давние времена находился Покровский собор / news.church.ua
В день почитания чудотворной Ахтырской иконы Божией Матери, 15 июля, состоялись церковные торжества, посвященные 250-летию Покровского кафедрального собора Ахтырки, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
В день празднования архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий возглавил Божественную литургию в Покровском кафедальном соборе. Ему сослужило более 50 священнослужителей.
В храме молились около 1,5 тысячи богомольцев, среди которых - участники нескольких крестных ходов, прсвященных юбилею.
По традиции, состоялся крестный ход к месту, где в давние времена находился Покровский собор.
Возле часовни владыка Евлогий вознес молитвы о мире в Украине.
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