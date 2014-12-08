Человек должен делать не Бога себе послушником, а себя - послушником Богу - Блаженнейший Онуфрий

Человек должен делать не Бога себе послушником, а себя - послушником Богу. Как сообщил "УНИАН-Религии" пресс-секретарь предстоятеля Украинской Православной Церкви иеромонах Пафнутий (Мусиенко), об этом Блаженнейший митрополит Онуфрий сказал посещая Свято-Троицкий Чигиринский женский монастырь.

"Есть много людей, которые декларируют себя настоящими верующими и ходят в церковь, но считают, что именно за это Бог уже им чем-то обязан. Раз он признал Бога, то Бог должен выполнить для него все его запросы и просьбы. Это не духовная мудрость, это безумие: если мы признаем Бога, то должны подчиняться Ему, а не Бога себе подчинять. Человек должен делать не Бога себе послушником, а себя - послушником Богу. Это - истинная премудрость, которая ведет человека к благословению на земле и спасению на небе", - отметил митрополит Онуфрий.

На Черкасщине Предстоятель УПЦ возглавил прославление в лике местночтимых святых блаженного Варфоломея Бондаренко

Во время Божественной литургии 7 декабря в Чигиринском монастыре состоялось прославление в лике местночтимых святых Черкасской епархии блаженного Варфоломея Бондаренко - известного чигиринского подвижника конца XIX - начала первой половины ХХ века.

«Через голос Церкви Господь явил Своего нового угодника - святого блаженного Варфоломея, Христа ради юродивого. Кто же такие юродивые? Это люди, которые презирают человеческую мудрость и отдают свое сердце Премудрости Божией», - отметил митрополит Онуфрий.

Его Блаженство рассказал, как отличить мудрость человеческую от Божественной. Настоящая мудрость человеческая, по словам Предстоятеля - та, которая ведет человека к Богу. Если человек познал Бога через свою науку, то этот человек является мудрым. Если же человек только хвастается своими знаниями, но не нашел Бога через них, то этот человек не имеет правильного понимания и познания премудрости.