На Черкасчине Предстоятель УПЦ возглавил прославление в лике местночтимых святых блаженного Варфоломея Бондаренко

7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком Чигиринском женском монастыре.

Его Блаженству сослужили митрополит Черкасский и Каневский Софроний, епископ Новокаховский и Генический Филарет, а также духовенство монастыря.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился ко всем присутствующим на богослужении со словами проповеди.

Во время Божественной литургии состоялось прославление в лике местночтимых святых Черкасской епархии блаженного Варфоломея Бондаренко (+1931) - известного чигиринского подвижника конца XIX - начала первой половины ХХ века.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви