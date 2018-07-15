Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет назначен временно управляющим Ивано-Франковской епархией УПЦ
21:07, 15 июля 2018Православие
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Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет / upc.lviv.ua
Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет назначен временно управляющим Ивано-Франковской епархией УПЦ.
В связи со смертью епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Тихона, Решением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия от 14 июля, архиепископ Львовский и Галицкий Филарет назначен временно управляющим Ивано-Франковской епархией. Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.
Напомним, что управляющий Ивано-Франковской епархией УПЦ епископ Тихон (в миру Степан Васильевич Чижевский) скончался вчера, 14 июля, после продолжительной болезни.
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