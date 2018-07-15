Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет назначен временно управляющим Ивано-Франковской епархией УПЦ.

В связи со смертью епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Тихона, Решением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия от 14 июля, архиепископ Львовский и Галицкий Филарет назначен временно управляющим Ивано-Франковской епархией. Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.

Напомним, что управляющий Ивано-Франковской епархией УПЦ епископ Тихон (в миру Степан Васильевич Чижевский) скончался вчера, 14 июля, после продолжительной болезни.