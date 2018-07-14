Умер епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Тихон (Чижевский)

Сегодня, 14 июля, после продолжительной болезни отошел ко Господу управляющий Ивано-Франковской епархией УПЦ епископ Тихон (в миру Степан Васильевич Чижевский).

Почивший владыка отдал служению Православной Церкви 45 лет своей жизни, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Он родился в 1947 году в селе Малятинцы Кицманского района Черновицкой области.

Священный сан будущий святитель принял в Смоленской епархии от рук епископа Смоленского и Вяземского Феодосия (Процюка), ведь советская власть препятствовала его рукоположенню на Родине.

17 июня 1973 года он стал диаконом. С 15 августа того же года по 19 мая 1977 года нес послушание штатного диакона Свято-Успенского кафедрального собора г. Смоленска.

30 мая 1977 был принят в штат Черновицко-Буковинской епархии, где в Свято-Николаевском Кафедральном Соборе Черновцов совершал диаконское служение до 24 июля 1987 г.

В 1987 году закончил обучение на заочном секторе Московской духовной семинарии.

7 апреля 1979 года возведен в сан протодиакона.

С 24 марта 1987 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви направлен в клир Свято-Николаевского собора г. Нью-Йорк (США).

В марте 1990 года в Свято-Тихоновском монастыре (ПЦА) епископом Серпуховським Климентом (Капалиным) пострижен в монашество с именем Тихон.

7 июля 1991 года в Свято-Николаевском соборе Нью-Йорка архиепископом Клинским Макарием (Свистуном) отец Тихон был рукоположен в сан иеромонаха.

11 июля 1991 года был назначен настоятелем Свято-Николаевского собора г. Сан-Франциско (США).

В октябре 1991 года возведен в сан игумена.

20 декабря 1992 года вернулся в клир Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви.

1 января 1993 года епископом Черновицким Онуфрием назначен штатным клириком Свято-Духовского кафедрального собора г. Черновцы. 13 апреля 1993 года награжден крестом с украшениями, а 30 апреля 1994 года возведен в сан архимандрита.

27 июля 2001 года по собственной просьбе перешел в клир Украинской Православной Церкви в Канаде (Константинопольский Патриархат), где находился до 30 июня 2010 года.

1 сентября 2010 года митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием был принят в клир Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви. Впоследствии на него было возложено послушание духовника Черновицкого городского благочиния.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 декабря 2014 года архимандрит Тихон (Чижевский) был избран епископом Ивано-Франковским и Коломыйским.

27 декабря 2014 года в храме Всех святых на территории митрополичьей резиденции в Феофании (г. Киев) Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил его чин наречения во епископа.

28 декабря 2014 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, во время которой возглавил хиротонию архимандрита Тихона (Чижевского) во епископа Ивано-Франковского и Коломыйского.

Господь послал спочимилому архипастырю много болезней и жизненных испытаний, которые он преодолевал с истинным христианским смирением и покорностью Божьему Промыслу. В своем слове при наречении во епископа он сказал присутствующим архипастырям: «Мне кажется, что все пережитое мной подтверждает истинные слова Христа Спасителя, обращенные к апостолам и всем служителям Алтаря Господня – «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15, 16) и слова святого апостола Павла – «Сила моя в немощи совершается» (2 Кор. 12, 9). Осознание этих святых слов убеждает меня отдаться воле Божьей, не противиться ей и принять тот тяжелый крест, который вы определили моему недостоинству».

Владыка Тихон четыре года был архипастырем на Прикарпатье, в регионе, где межконфессиональная вражда глубоко ранила Тело Церкви Христовой. За время его управления в епархии развивалось молодежное движение, было начато немало социальных инициатив.