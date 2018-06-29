Делегация Константинопольского Патриархата 9 июля приедет в Москву для обсуждения "украинского вопроса"

Делегация Константинопольского Патриархата прибудет 9 июля в Москву для обсуждения перспектив предоставления автокефалии Украинской Церкви.

Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью греческому информационному агентству «Ромфеа».

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"Все стороны процесса должны сознавать ответственность за то, что сейчас происходит, и за то, что будет происходить. Делегация Константинопольского Патриархата объезжает Поместные Православные Церкви для того, чтобы выяснить, как в них относятся к идее дарования автокефалии Украинской Церкви. Мы, конечно, внимательно выслушаем те аргументы, которые будут представлены. Думаю, самое важное - чтобы между двумя нашими Церквами, Константинопольской и Русской, начался полноценный диалог", - заявил митрополит Иларион.

Также он подчеркнул, что "самый лучший способ - это вступить в переговоры".

"По моему мнению, заочный обмен мнениями, который происходит в последние месяцы, в том числе через средства массовой информации, - это неподходящий способ решить проблему украинского раскола", - считает митрополит Иларион.

Также он напомнил, что в ходе недавней встречи с четырьмя иерархами УПЦ Патриарх Константинопольский Варфоломей "очень ясно сказал, что никакой легитимации раскола не будет".

"Я очень надеюсь на то, что решение проблемы украинского раскола будет происходить исключительно каноническим путем", - сказал митрополит Иларион.