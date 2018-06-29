В РПЦ считают, что украинские власти создают ЕПЦ "с целью обращения православных в унию"

Создание в Украине Единой Поместной Церкви опасно, так как "к проекту должны примкнуть униаты, а значит, Церковь уже будет не православной, а католической".

Об этом сказал в интервью греческому информационному агентству «Ромфеа» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

"Давление оказывается для того, чтобы каноническая Церковь признала инициированный государством проект по созданию в Украине Единой Поместной Церкви. В том виде, в каком он задуман украинскими властями, этот проект является невыполнимым и крайне опасным для Церкви. [...] Кроме того, говорится, что к проекту должны примкнуть униаты. Униаты в этом заинтересованы, поскольку, по их словам, эта единая церковь «должна быть в единстве с преемником святого Петра», а значит, она уже будет не православной, а католической. Получается, мы возвращаемся к ситуации 1596 года, когда власти польско-литовского государства насильственно обращали в унию православных людей", - заявил митрополит Иларион.