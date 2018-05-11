В Почаеве начались празднования в честь преподобного Амфилохия.

Вчера, 10 мая, после вечернего богослужения, которое началось в 16.00, большое число паломников, семинаристы, братия Почаевской лавры во главе с наместником обители, митрополитом Почаевским Владимиром совершили Крестный ход с мощами преподобного Амфилохия вокруг обители по улицам города. Об этом сообщается на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры.

После Крестного хода владыка Наместник поблагодарил всех за участие в торжестве ожидаемого праздника. Также он подчеркнул, что "такими действиями мы прославляем Бога, свидетельствуем что мы верные Его дети и сподобляемся молитвенного предстательства преподобного Амфилохия, память которого будем праздновать".

Напомним, что тысячи православных христиан 12 мая прибудут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру на празднование обретения мощей преподобного Амфилохия Почаевского.