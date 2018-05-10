Тысячи верующих 12 мая прибудут в Почаевскую лавру на престольный праздник

Тысячи православных христиан 12 мая прибудут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру на празднование обретения мощей преподобного Амфилохия Почаевского.

На сайте Почаевской лавры опубликовали график богослужений, которые состоятся по случаю праздника.

10 мая

Чтение кафизм в 15.30.

Вечернее богослужения начнется в 16.00.

После богослужения, около 19.00 состоится крестный ход с мощами преподобного Амфилохия вокруг монастыря по улицам города. Святые мощи угодника Божия после крестного хода будут занесены в Преображенский собор.

11 мая

Ранняя литургия в 6.00.

Поздняя литургия в 9.00 в Свято-Успенском соборе.

Чтение повечерия, кафизмы, малой вечерни в 15.45 в Преображенском соборе. Там же, в 17.00, состоится праздничное всенощное бдение с акафистом преподобному Амфилохию. Во время утренней все желающие смогут приложиться к мощам и будут помазаны святым елеем.

12 мая

Ранняя литургия в 6.00.

Поздняя литургия в 9.00 в Преображенском соборе. После поздней литургии святые мощи будут перенесены в Пещерный храм.