Тысячи верующих 12 мая прибудут в Почаевскую лавру на престольный праздник
Тысячи православных христиан 12 мая прибудут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру на празднование обретения мощей преподобного Амфилохия Почаевского.
На сайте Почаевской лавры опубликовали график богослужений, которые состоятся по случаю праздника.
10 мая
Чтение кафизм в 15.30.
Вечернее богослужения начнется в 16.00.
После богослужения, около 19.00 состоится крестный ход с мощами преподобного Амфилохия вокруг монастыря по улицам города. Святые мощи угодника Божия после крестного хода будут занесены в Преображенский собор.
11 мая
Ранняя литургия в 6.00.
Поздняя литургия в 9.00 в Свято-Успенском соборе.
Чтение повечерия, кафизмы, малой вечерни в 15.45 в Преображенском соборе. Там же, в 17.00, состоится праздничное всенощное бдение с акафистом преподобному Амфилохию. Во время утренней все желающие смогут приложиться к мощам и будут помазаны святым елеем.
12 мая
Ранняя литургия в 6.00.
Поздняя литургия в 9.00 в Преображенском соборе. После поздней литургии святые мощи будут перенесены в Пещерный храм.