В РПЦ считают, что Ровенский меморандум был подписан под политическим давлением

Появление в Ровенской области меморандума, призывающего к созданию единой Украинской поместной православной церкви, свидетельствует о тяжелом положении, в котором сегодня находятся западные епархии канонической Украинской Православной Церкви.

Такую точку зрения высказал глава Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви (СИНФО) Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в Ровенской области был принят документ, призывающий к созданию единой Украинской поместной православной церкви.

Наряду с главой Ровенской гособладминистрации, представителями Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также Украинской греко-католической церкви, бумагу подписали два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата — митрополит Сарненский и Полесский Анатолий и митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей.

"Данный документ лишь подтверждает то крайне тяжелое положение, в котором сегодня находятся епархии и верные чада канонической православной церкви на Западной Украине. Совершенно очевидно, что подобные документы подписываются под сильнейшим политическим давлением", — считает Легойда.

Ранее в УПЦ предположили, что документ был подписан православными иерархами "под давлением со стороны раскольничьих структур".

В официальном комментарии председателя информационного отдела УПЦ епископа Ирпенского Климента говорится, что "так называемый Киевский патриархат открытой агрессией раскалывает украинское общество, пытаясь получить дивиденды от сложной политической ситуации и народного горя".

Епископ Климент назвал циничными попытки Киевского патриархата "с помощью административного ресурса заставить епископов УПЦ делать вид, что на Ровенщине отсутствует грубое нарушение прав православных верующих".

По его словам, "ежедневно в адрес Киевской митрополии поступают обращения жителей Полесья, Волыни и Галичины, которые лишены конституционного права на религиозные убеждения".

В комментарии указано, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обращается ко всем верующим с призывом беречь единство и оберегать "переданную нам через века Поместную православную церковь от проявлений агрессии и раскола".

В Киевской митрополии подчеркнули, что на подписание этого меморандума не было благословения священноначалия УПЦ.

В свою очередь, Владимир Легойда выразил удивление в связи с присутствием на ровенском меморандуме подписи представителя греко-католической церкви Украины, назвав ее "каноническим нонсенсом".

"Если греко-католики декларируют необходимость создания единой поместной церкви со своим участием, то, видимо, прежде всего, они должны заявить о прекращении всяческого литургического и канонического общения со Святым престолом, должны перестать поминать римского папу за своими богослужениями. Иначе совершенно не понятно их участие в этом процессе. Это канонический нонсенс, абсурд", — добавил представитель РПЦ.