Глава информотдела УПЦ - о подписании на Ровенщине Меморандума с призывом к созданию единой Поместной Православной Церкви (укр.)

Коментар Голови Інформаційного відділу УПЦ стосовно підписання релігійними організаціями Рівненської області Меморандуму із закликом до створення єдиної Української Помісної Православної Церкви

"Вітаючи спроби пошуку шляхів збереження міжрелігійного миру та підтримання стабільності в українському суспільстві, Українська Православна Церква наголошує, що пошук церковної єдності має відбуватися в умовах суспільної консолідації всіх представників віруючої української спільноти та на основі церковних канонів, котрими Помісні Православні Церкви споконвіку визначають принципи церковного устрою.

Собор єпископів Української Православної Церкви, який цього року зібрався у Києві, одноголосно підтримав прагнення нашого народу до церковного миру й збереження територіальної цілісності України. Реалізація цього прагнення повинна свідчити про єднання віруючих людей на всіх теренах нашої Батьківщини і тому не може бути ініціативою єпископів лише однієї адміністративної області, які не мали на це благословення священоначалля. У іншому випадку подібні меморандуми не відбиватимуть позицію всієї багатомільйонної Української Православної Церкви, як частини Вселенського Православ’я, а відтак, матимуть виключно декларативний характер.

Сьогодні так званий Київський патріархат відкритою агресією розколює українське суспільство, намагаючись отримати дивіденди від складної політичної ситуації та народного горя. Цинічними виглядають спроби цієї релігійної організації за допомогою адмінресурсу примусити єпископів УПЦ вдавати вигляд, нібито на Рівненщині відсутнє грубе порушення прав православних віруючих. Щодня на адресу Київської Митрополії надходять звернення мешканців Полісся, Волині та Галичини, котрих позбавлено конституційного права на релігійні переконання. Їх свідчення красномовніше за жоден меморандум вказують на те, що так звана УПЦ КП ніколи не бажала міжконфесійного миру. Ініціюючи рейдерські захоплення храмів, побиття та образи, її очільники у односторонньому порядку припинили міжцерковний діалог, про який лицемірно заявляли у попередні роки.

Слід зазначити, що православні єпископи Рівненщини, які підписали меморандум разом з представниками влади та інших релігійних конфесій, розуміючи Євангельське вчення про Церкву Христову, добре знають, що в Українській Державі віками існує Єдина, Свята, Соборна і Апостольська Українська Православна Церква, яку не потрібно створювати. Ця Церква звершує свою благодатну місію, об’єднуючи мільйони громадян України. Провокації та агресія проти неї є діями ворожих сил, котрі прагнуть розхитати громадянський мир на Заході України, в умовах кровопролиття на її Сході. Підбурення до таких провокацій розкольниками з Київського патріархату є виявом зради українському народу.

З огляду на резонанс та обурення, котре викликали коментарі учасників підписання меморандуму 13 листопада в Рівненській ОДА серед віруючих з різних областей України, включно із Рівненською, Предстоятель Української Православної Церкви звертається до всіх своїх вірних берегти єдність духа в союзі миру (Еф. 4:3), з любов’ю оберігаючи передану нам через віки Помісну Православну Церкву від проявів агресії і розколу".