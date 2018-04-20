Отпевание Предстоятеля Эстонской Православной Церкви состоится в воскресенье в кафедральном соборе Таллина
14:26, 20 апреля 2018Православие
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Митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия похоронят в воскресенье / orthodox.ee
Отпевание Предстоятеля Эстонской Православной Церкви, который скончался вчера днем, состоится в воскресенье в кафедральном соборе Таллина.
Прощаться с почившим митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием верующие будут до воскресенья, сообщается на официальном сайте ЭПЦ.
Отпевание Предстоятеля ЭПЦ состоится после Божественной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе. Похоронят митрополита на Александро-Невском кладбище в Таллине.
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий скончался вчера днем.
Вечером тело новопреставленного было принесено в кафедральный Александро-Невский собор, где были совершены первые заупокойные литии.
После Литии, под председательством епископа Нарвкого и Причудского Лазаря состоялось экстренное заседание Синода ЭПЦ МП.
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