Отпевание Предстоятеля Эстонской Православной Церкви состоится в воскресенье в кафедральном соборе Таллина

14:26, 20 апреля 2018
Православие
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Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилия похоронят в воскресенье / orthodox.ee

Прощаться с почившим митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием верующие будут до воскресенья, сообщается на официальном сайте ЭПЦ. 

Отпевание Предстоятеля ЭПЦ состоится после Божественной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе. Похоронят митрополита на Александро-Невском кладбище в Таллине.

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий скончался вчера днем.

Вечером тело новопреставленного было принесено в кафедральный Александро-Невский собор, где были совершены первые заупокойные литии.

После Литии, под председательством епископа Нарвкого и Причудского Лазаря состоялось экстренное заседание Синода ЭПЦ МП.

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