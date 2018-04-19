Сегодня скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий

Предстоятель Эстонской Православной Церкви митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий скончался сегодня, 19 апреля, на 94-м году жизни.

Митрополит скончался сегодня днем, вечером же проходит экстренное заседание Синода Эстонской Православной Церкви, сообщается на официальном сайте ЭПЦ.

Митрополит Корнилий (в миру – Вячеслав Васильевич Якобс) родился 19 июня 1924 года в Таллине, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии.

В 1943 году окончил гимназию и служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Таллине.

19 августа 1945 году архиепископом Таллинским и Эстонским Павлом (Дмитровским)рукоположен в диакона.

8 февраля 1948-го епископом Таллинским и Эстонским Исидором (Богоявленским)рукоположен в иерея и назначен настоятелем храма Марии Магдалины в Хаапсалу.

В 1951-м заочно закончил Ленинградскую духовную семинарию.

В 1951-1957 годах состоял в клире Вологодской епархии.

27 февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за «антисоветскую агитацию» (хранение книг религиозного содержания, беседы с верующими).

16 мая 1957 года Вологодским областным судом осужден по статье 58-10 ч. I УК РСФСР на 10 лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг).

12 сентября 1960-го определением Верховного суда срок снижен до 5 лет. Решением Верховного суда Мордовской АССР от 7 сентября 1960 года освобожден условно-досрочно.

В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию, назначен настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллине.

Реабилитирован 14 октября 1988 года.

20 июля 1990 года, на первом заседании Священного Синода под руководством патриарха Алексия II, избран епископом Таллинским, викарием Святейшего Патриарха.

21 августа 1990 года пострижен в монашество в Успенском Псково-Печерском монастыре с именем Корнилий, 6 сентября возведен в сан архимандрита.

Архиерейская хиротония состоялась 15 сентября 1990 года в Александро-Невском кафедральном соборе Таллина.

В связи с решением Священного Синода о предоставлении Эстонской Православной Церкви автономии стал Предстоятелем Эстонской Православной Церкви с титулом епископ «Таллинский и всея Эстонии».

В 1995 году возведен в сан архиепископа. 6 ноября 2000-го возведен в сан митрополита.