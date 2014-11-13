Настоятель афонского монастыря просит Богородицу, чтобы Она помогла в скорбях русскому и украинскому народу

11 ноября в Патриаршей резиденции в Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с настоятелем афонского монастыря св. Павла архимандритом Парфением (Мурелатосом). Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Афонский старец Парфений - украинцам: Хочу пожелать, чтобы Господь дал покаяние этому народу

"С надеждой на Бога человек может пройти через любые трудности и жизненные испытания. Поэтому нам так важна связь со Святою Горою Афон, где совершается молитвенный подвиг монашеской братии", — отметил Патриарх Кирилл.

"Мы ощущаем скорбь и просим Господа, просим Божию Матерь, чтобы они помогли русскому народу, украинскому народу, вообще всем народам в этих скорбях", — сказал настоятель афонской обители святого Павла архимандрит Парфений.

Также в ходе встречи обсуждалось положение христиан на Ближнем Востоке, в том числе положение приходов Антиохийского Патриархата в Сирии.

*** Афонский монастырь святого Павла

Обитель святого Павла расположена в юго-западной части Афонского полуострова, у западного подножия горы Афон, в полутора километрах от побережья, на высоте около 150 метров над уровнем моря. Монастырь был основан преподобным Павлом Ксиропотамским в конце IX века и был посвящен Божией Матери. В XIV веке монастырь пришел в запустение. Возрождение, начавшееся в 1365 году, связано с именами сербских монахов Герасима (Радони) и Антония (Пагаси). Также правители Сербии Лазарь и Георгий Бранковичи оказывали монастырю значительную материальную помощь. Дочь Георгия Бранковича принцесса Мара много благодетельствовала и покровительствовала монастырю в тяжелые годы, последовавшие за падением Константинополя. Она передала обители Дары волхвов, принесенные в дар Богомладенцу Иисусу Христу: золото, ладан и смирну. Как повествует предание, принцесса Мара намеревалась сама внести эту святыню в обитель, но ей свыше было строго запрещено нарушать афонское правило. На месте передачи реликвии с тех пор стоит памятник в виде небольшой часовни, а у обретенной святыни впоследствии было совершено множество чудес и исцелений. К середине XVIII века монастырь населяют иноки греческого происхождения. В XIX и ХХ веках из монастыря св. Павла произошли известные иерархи Элладской Православной Церкви, а также многие афонские подвижники благочестия. В течение пяти лет послушание духовника обители св. Павла нес архимандрит Софроний (Сахаров) (1896-1993) — известный во всем православном мире духоносный старец и автор книги о преподобном Силуане Афонском. Это уникальный в современной истории Афона случай, когда духовником греческого монастыря был русский монах.

С 4 декабря 1974 года и по сей день настоятелем обители св. Павла является игумен Парфений (Мурелатос), пришедший в монастырь в 1954 году. Отец Парфений широко известен как опытный духовник многих монахов, клириков и мирян. Общее число братии обители вместе с насельниками скитов составляет 110 человек. Кроме иноков греческого происхождения, в монастыре живут и изучают афонскую монашескую традицию монахи и послушники, прибывшие из России, Ливана, Сирии, Румынии, Англии и Америки. Соборный храм обители освящен в честь праздника Сретения Господня и имеет два придела: великомученика Георгия Победоносца и преподобного Павла Ксиропотамского. Кроме честных Даров волхвов, освященных прикосновением Спасителя, в монастыре пребывают две большие частицы Животворящего Древа Креста Господня, а также древние чтимые иконы Пресвятой Богородицы «Мироточивая» и «Зерцало». В алтаре соборного храма Сретения Господня хранятся частицы мощей апостола Андрея Первозванного, великомученика и целителя Пантелеимона, святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова, преподобного Максима Исповедника и других святых.