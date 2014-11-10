В Севастополь 16 ноября возвращается список образа Пресвятой Богородицы «Казанская»

В Севастополь возвращается список образа Пресвятой Богородицы «Казанская».

Икона была написана около 1855 года и предназначалась для отправки в действующую армию, обороняющую Севастополь. Образ находился в городе до 1920 года, его дальнейшая судьба оставалась неизвестной.

Севастопольский список чудотворного образа Божией Матери «Казанская» был найден в 2006 году в частной московской коллекции Виктора Бондаренко.

16 ноября 2014 года святыня возвращается в Севастополь.

План мероприятий, приуроченных ко встрече Севастопольского списка образа Пресвятой Богородицы «Казанская» и годовщине Русского исхода (1920г.)

10 фактов о найденной Севастопольской чудотворной Богородичной иконе «Казанская»

16 ноября , Севастополь

08.30 ― начало Божественной литургии. Богослужение возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

10.30 — встреча иконы у Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Краткий молебен перед иконой. Подход к прессе. Переезд иконы к Владимирскому собору ― усыпальнице адмиралов.

13.00 ― встреча иконы у Владимирского собора ― усыпальницы адмиралов. Начало традиционного крестного хода в годовщину Русского исхода (1920г.) с иконой Божией Матери «Казанская».

13.30 ― лития на Графской пристани.

По материалам сайта Симферопольской и Крымской епархии УПЦ