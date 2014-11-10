10 фактов о найденной Севастопольской чудотворной Богородичной иконе «Казанская»

16 ноября в Севастополь возвращается список образа Пресвятой Богородицы «Казанская».

10 фактов о чудотворном образе, который в середине ноября будет передан на хранение в Севастопольское благочиние Украинской Православной Церкви.

1. Севастопольский список Богородичной иконы является единственным, сделанным после восстановления Казанского образа баронессой П. И. Строгановой в 1754 году.

2. На нижнем поле образа имеются две надписи, точно воспроизводящие текст с чудотворного подлинника.

Первая: «7195 сей пречистый образ поновлял Михаил Малютин», то есть царский иконописец Михаил Малютин, ученик великого Симона Ушакова, поновлял икону в 1687 году.

Вторая: «а сего 1754 года ― паки сей святой образ поновляла госпожа баронесса Прасковья Ивановна Строганова».

3. На оборотной стороне иконы приведен следующий текст:

«Сия святая Икона Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы (именуемой Казанскою) подлинная копия съ Иконы, находящейся въ Московском Казанском Соборе.

По окроплении Ея святою водою на престоле домовой Церкви Московского Митрополита и по изнесении Ея среди Храма, освящена молебнымъ пениемъ самимъ Высокопреосвященнейшим Филаретомъ митрополитомъ Московскимъ Августа 3 дня 1855 года, для отправления въ городъ Севастополь храбрымъ воинамъ Российскимъ».

4. Казанская икона Богородицы является одной из наиболее почитаемых. Перед ней в своей домовой церкви молился за сражавшихся соотечественников святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский.

5. Казанская икона Божией Матери, написанная по благословению Первосвятителя Филарета, могла быть доставлена в Севастополь к середине августа 1855 года и перенесена отступающими войсками на Северную сторону. Там она, скорее всего, находилась в Петропавловской церкви, ставшей преемницей разрушенного в 1954 году госпитального храма на Корабельной стороне.

6. В 1857 году, после окончания Крымской войны, образ Богоматери поместили в главный гарнизонный храм во имя святого архистратига Михаила. Здесь на литургиях молились великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич, отпевали адмиралов В. А. Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова.

7. Видимо, Севастопольский список Казанской иконы Божией Матери перенесли в Свято-Владимирский собор ― усыпальницу адмиралов сразу после его освящения епископом Таврическим и Симферопольским Мартинианом (Муратовским) 5 октября 1888 года.

8. Киот для чудотворной Казанской Богородицы изготовил и установил за собственные деньги известный петербургский архитектор академик А. М. Кочетов.

9. Казанская икона, которая вот уже четыре столетия является «державной Заступницей» России, была похищена из Казанского собора на Красной площади в 1918 году.

10. Обретение Севастопольского списка чудотворного образа Казанской Божией Матери совершилось в 2006 году в частной московской коллекции Виктора Бондаренко.

*** 16 ноября 2014 года Фонд Всехвального апостола Андрея Первозванного передает на временное хранение в Севастопольское благочиние эту важнейшую святыню ― икону-реликвию героической обороны Севастополя 1854-1855 годов, свидетельство неусыпной молитвенной помощи Русской Православной Церкви защитникам города.

По материалам сайта Симферопольской и Крымской епархии УПЦ