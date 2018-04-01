Православные по всей Украине отметили Вербное воскресенье (фото)

День Входа Господня в Иерусалим, Вербное воскресенье, отметили сегодня православные по всей Украине.

В Одессе в праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении соборного духовенства, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В Виннице митрополит Винницкий и Барский Симеон совершил праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города.

После литургии митрополит Симеон произнес поучительное слово и поздравил всех с праздником. Затем священники и верующие во главе с Архипастырем прошли Крестным ходом вокруг собора. В завершение владыка Симеон и священники окропили ветви ивы, которые в этот день традиционно освящаются православными христианами, сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

В Мукачево в день праздника Входа Господня в Иерусалим управляющий Мукачевской православной епархией архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор возглавил торжественную Божественную Литургию в кафедральном соборе города Мукачево в честь Почаевской иконы Божией Матери.

Владыка Феодор произнес архипастырское слово, в котором поздравил верующих с праздником, и благословил всех на достойную проведения Страстной седмицы, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

В Харькове митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города, сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ.

В Луцке тысячи жителей освятили вербу в канун Вербного воскресенья в Свято-Покровском храме города.

В Полтаве митрополит Полтавский и Миргородский Филипп возглавил Божественную литургию в Свято-Макариевском кафедральном соборе города Полтавы.

В городе Умань архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском кафедральном соборе города. По окончании Божественной литургии архиепископ Пантелеимон обратился к верующим с архипастырским словом, в котором раскрыл суть евангельского события сегодняшнего праздника, после чего окропил святой водой многочисленных прихожан, которые принесли с собой ветки вербы.

В Кропивницком в день праздника Входа Господня в Иерусалим митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Божьей Матери. Накануне вечером Владыка возглавил праздничное Всенощное бдение.

По завершении Литургии по традиции Владыка Иоасаф освятил принесенные верующими веточки вербы, как символ встречи Иисуса Христа, ведь именно весной природа оживает и обновляется, словно воспевая Светлое Христово Воскресение и указывая нам пример нашего будущего воскресения, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

В Киеве в Вербное воскресенье Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре.

Праздничные богослужения с освящением вербы прошли также и в других городах Украины.