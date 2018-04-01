В Вербное воскресенье Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре

В Вербное воскресенье, праздник Входа Господнего в Иерусалим, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал о входе Господнем в Иерусалим и особое внимание обратил на необходимость смирения для спасения человека. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

За богослужением Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил иерейскую хиротонию над аспирантом Киевской духовной академии диаконом Иоанном Малышем и диаконскую – над Алексеем Яланським, выпускником КДАиС.

После Литургии Архипастырь возглавил чин славления и, по традиции, освятил ивовые ветви и окропил святой водой верующих.

В завершении богослужения Блаженнейший Владыка поздравил паству с праздником, пожелал, чтобы Господь сподобил с духовной пользой провести Страстную седмицу и встретить Святую Христову Пасху, и благословил всех.

Вход Господень в Иерусалим является одним из главных событий последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа; оно описано всеми евангелистами (см.: Мф. 21:1-11; Мк. 11:1-11; Лк. 19:28-40; Ин. 12:12-19). Торжественное прибытие Спасителя в святой град перед праздником Пасхи предшествовало Его Страстям и стало воплощением ветхозаветных пророчеств.