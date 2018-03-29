На 40-й день после трагедии в Кизляре прошла панихида по погибшим

В четверг, 29 марта, исполнилось 40 дней со дня трагедии, произошедшей в Прощеное воскресенье на территории Свято-Георгиевского собора в г. Кизляре (Республика Дагестан).

В этот день на месте погребения расстрелянных прихожанок храма прошла панихида, которую возглавил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, сообщает пресс-служба Махачкалинской епархии.

Поминальное мероприятие посетили представители местной администрации и жители города.

«Сегодня мы поминаем наших убиенных сестер во Христе и уповаем, что Господь принял их души, так как они вышли из храма, помолившись и испросив прощения. Вспоминая слова Спасителя на Кресте «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят», мы должны отложить всякую ненависть и взирать на подвиг Спасителя. Уверен, что наши дорогие сестры заслужили мученический венец, ибо любили Бога, ходили в храм и приняли смерть в преддверии Святой Четыредесятницы", - отметил владыка Варлаам.

«Сегодня мы скорбим и молимся, чтобы Бог принял подвиг наших сестер во Христе, а они будут молиться за Кизляр, за всех нас и за всю землю Русскую, чтобы никогда больше на ней не проливалась кровь», - заключил архиепископ Варлаам.

Напомним, трагедия в Кизляре произошла 18 февраля, по окончании вечерни с чином прощения. Вооруженный преступник открыл огонь по выходящим из храма прихожанам. В результате стрельбы погибли пять женщин - Вера, Надежда, Людмила, Ирина и Вера. Еще две прихожанки и два сотрудника силовых структур получили ранения.