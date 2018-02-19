Патриарх Кирилл совершил литию по верующим «во граде Кизляре злодейски убиенным»

В понедельник, 19 февраля, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Кирилл совершил литию по погибшим прихожанам собора святого великомученика Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляре.

Трагедия произошла накануне, по окончании вечерни с чином прощения. Вооруженный преступник открыл огонь по выходящим из храма прихожанам. В результате стрельбы погибли пять женщин, еще две прихожанки и два сотрудника силовых структур получили ранения, сообщает patriarchia.ru.

Перед началом литии Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения.

«В связи с трагическими событиями в Кизляре, когда после чина Прощения пятеро прихожан местного храма были злодейски убиты, нам следует помолиться о упокоении душ усопших рабов Божиих.

Они пали жертвой человеческой ненависти и безумия. Когда слышишь о подобного рода трагических событиях, происходящих где-то далеко, воспринимаешь эти известия со скорбью, но когда это касается людей, с которыми мы связаны единой верой, жизнью в одной стране, то совершенно особенно воспринимается это злодейское и ничем, кроме нечеловеческой злобы, не мотивированное действие.

Давайте помолимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зверски убиенных в Кизляре, дабы Господь простил их грехи, вольные или невольные, и принял их души в Свое Небесное Царство», - сказал Патриарх Кирилл.

Патриарх вознес молитвы об упокоении душ новопреставленных Веры, Людмилы, Надежды, Ирины, Веры, «во граде Кизляре злодейски убиенных».