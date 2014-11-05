Предстоятель УПЦ на Афоне в день своего 70-летия молится о мире в Украине

Предстоятелю Украинской Православной Церкви (МП) митрополиту Онуфрию сегодня исполнилось 70 лет.

Как сообщил «УНИАН-Религии» управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, в день своего рождения Блаженнейший возглавил Божественную литургию в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновском монастыре, где молился о мире в Украине.

«Блаженнейший не любит шумных мероприятий и все свои личные даты отмечает молитвенно, без лишней праздничной суеты. Он не любит принимать восхваления или витиеватые поздравления, даже в дни своих юбилейных праздников. Это свидетельствует о его глубоком монашеском устроении. Как истинный монах, он стремится к уединению и любую свободную минуту проводит с пользой для души. Согласно монашеской традиции, не принято день рождения отмечать особенно торжественно. Монах празднует день своего Небесного покровителя”, - отметил управляющий делами УПЦ.

Также он рассказал о том, как Блаженнейший проводит свободное время.

«Блаженнейший любит природу, использует первую же возможность, чтобы прогуляться, пройтись. Он много читает, причем не только на украинском или русском языках, но и на английском и румынском. Хотя сейчас больше приходится читать официальные документы и почту, что отнимает очень много времени», - рассказал владыка Антоний.

Митрополит Антоний отметил, что в день рождения предстоятеля во всех храмах УПЦ будет звучать молитва о Блаженнейшем.

«Митрополит Киевский – предстоятель многомилионной Украинской Православной Церкви. Все мы будем просить Спасителя укрепить его силы, ибо никаких человеческих сил не достаточно для предстоятельского крестоношения. Для паствы, для каждого православного украинца, день рождения предстоятеля - радостный праздник, приобщаясь которому мы выражаем наше единство со своим архипастырем. Такие праздники дают нам всем возможность почувствовать себя единой семьей», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что в день рождения Предстоятеля каждый верующий человек молится о своем пастыре.

«Будем молить Господа и Его Пречистую Матерь, чтобы Они неотступно простирали Свою милость и заступничество. В день рождения Предстоятеля наша сыновняя обязанность помолиться за своего Господина и Отца с таким горячим сердцем, каким он сам молится ежедневно за свою паству, за всех нас. Пусть Господь благословит его труды, которые совершаются во славу святой Украинской Православной Церкви», - заключил управляющий делами УПЦ.

Справка УНИАН

Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковецкого, в сегодня Выжницкого, района Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу. В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция «Переделкино» Московской области). С 28 июня 1985 года - благочинный Московской Троице-Сергиевой лавры. На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года. 9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 г. - в сан митрополита.

Решением Священного синода УПЦ от 24 февраля 2014 года избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. Митрополит Онуфрий избран предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.