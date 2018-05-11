Митрополиту Онуфрию - 70! День рождения Предстоятеля дает нам всем возможность почувствовать себя единой семьей - управляющий делами УПЦ

Сегодня Предстоятелю Украинской Православной Церкви митрополиту Онуфрию исполняется 70 лет. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний рассказал "УНИАН-Религии" о том, как Блаженнейший относится к личным праздникам и как проводит свободное время.

Владыка, благословите! Как известно, митрополит Онуфрий в день своего рождения находится на Афоне. Как проходят личные праздники Блаженнейшего? Чему он обычно посвящает время отдыха?

Блаженнейший Владыка часто напоминает, что епископ – это прежде всего монах, несущий архиерейское послушание. Согласно же монашеской традиции, не принято день рождения отмечать особенно торжественно. Монах празднует день своего Небесного Покровителя. В любом случае, каждый день должен быть днем предстояния перед Богом, в чьих руках вся человеческая жизнь.

Блаженнейший не любит шумных мероприятий и все свои личные даты отмечает молитвенно, без лишней праздничной суеты. Как истинный монах, он любит уединение, молитву и любую свободную минуту проводит с пользой для души. Правда, теперь свободного времени у Блаженнейшего все меньше, ибо Предстоятельское служение требует все больше сил.

Блаженнейший любит природу, использует первую же возможность, чтобы прогуляться. Он много читает, причем не только на украинском или русском языках, но и на английском и румынском. Хотя сейчас больше приходится читать официальные документы и почту, что отнимает очень много времени.

Что означает день рождения Предстоятеля для паствы? Как его отмечает Церковь, будут ли какие-то мероприятия в этот день?

Митрополит Киевский – Предстоятель многомилионной Украинской Православной Церкви. 5-го ноября во всех храмах будет звучать молитва о Блаженнейшем. Все мы будем просить Спасителя укрепить его силы, ибо никаких человеческих сил не достаточно для предстоятельского крестоношения. Мы молимся, чтобы Господь Иисус Христос Пастыреначальник ниспослал Свою возрождающую благодать нашему Предстоятелю.

Для паствы, для каждого православного украинца, день рождения Предстоятеля ­– это радостный праздник, приобщаясь которому мы выражаем наше единство со своим архипастырем. Такие праздники дают нам всем возможность почувствовать себя единой семьей.

В этот день будет звучать много искренних и добрых слов о Блаженнейшем. Каждый, наверное, хотел бы сделать ему подарок…

Блаженнейший не любит принимать восхваления или витиеватые поздравления даже в дни своих юбилейных праздников. Это свидетельствует о его глубоком монашеском устроении. Поэтому сейчас, за праздничными трапезами в присутствии Блаженнейшего, поздравления и тосты не произносят.

Мы благодарим Бога за нашего Предстоятеля и не лицемерно можем сказать словами святого апостола Павла "Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный" (Евр. 7;26).

Будем молить Господа и Его Пречистую Матерь, чтобы Они неотступно простирали Свою милость и заступничество. В день рождения Предстоятеля наша сыновняя обязанность помолиться за своего Господина и Отца с таким горячим сердцем, каким он сам молится ежедневно за свою паству, за всех нас. Пусть Господь благословит его труды, которые совершаются во славу святой Украинской Православной Церкви.

Владыка, напомните нам, пожалуйста, что значит день рождения для христианина?

Рождение человека – это проявление Божественной любви. Через земное рождение у нас появляется возможность сопричастия Божественной жизни. День рождения – это точка отсчета нашего бессмертия и хороший повод задуматься о пройденном пути, испросить Божьего благословения на грядущее. Поэтому, в этот день, по христианской традиции, мы благодарим Бога за Его милость, служим Божественную литургию, приобщаемся Святых Животворящих Тайн Христовых. Если живы наши родители, мы обязаны поблагодарить их (а если они уже в инобытии – помолиться о них), ибо Творец благословил через них вызвать нас из небытия. День рождения должен быть днем духовной радости.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий будет проводить День рождения, исходя из своих глубоких христианских убеждений.

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».

Фото предоставлены информационным отделом УПЦ