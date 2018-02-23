Митрополит Одесский и Измаильский рассказал о сложных судьбах одесситов и призвал помочь нуждающимся

Малоимущие, одинокие пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью в Одесской области нуждаются сегодня в духовной и материальной поддержке.

Об этом сказал Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, обратившись к духовенству и прихожанам Одесской епархии Украинской Православной Церкви с призывом помочь собрать гуманитарную помощь для нуждающихся во время Великого поста, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

«Добрым церковным деланием стало наше совместное попечение о нуждающихся соотечественниках, которым на протяжении четырех лет оказывается помощь Гуманитарным центром социальной помощи при Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Собранная в прошлый период гуманитарная помощь принесла плоды воскрешенной веры в Бога и людей, искренней благодарности и человеческой радости в тех, кто волею «сильных мира сего» был брошен на произвол в жизни сей», - рассказал митрополит Агафангел.

По сложившийся традиции владыка вновь призывал духовенство и прихожан епархии посильной мерой поучаствовать в сборе продуктов питания (крупы, макароны, консервы, сухие смеси, домашние закрутки, чай, сахар, картофель, лук, детское питание), медикаментов, средств гигиены, предметов быта и финансовых средств.

«Подписывая почти еженедельно сотни прошений о помощи, которые поступают на мое имя в Гуманитарный центр Одесской епархии, приходиться сталкиваться с огромным количеством тяжелых семейных историй и бед. Многодетные матери, воспитывающие более трёх детей, одинокие пенсионеры и инвалиды, голодные люди, в 21 веке не имеющие кусочка хлеба, тяжелобольные, оставленные без элементарных медикаментов и многие другие, оставленные на произвол судьбы безответственными «государственными мужами», - отметил митрополит.

Владыка призвал к сбору всех неравнодушных, отметив, что вся помощь, которая будет собрана в храмах Одесской епархии на протяжении Великого Поста, станет пасхальным приношением для малоимущих и страждущих.

Пункты сбора продуктов и средств для малоимущих действуют при каждом храме Одесской епархии.

Напомним, что в Одесской епархии УПЦ регулярно проходят масштабные благотворительные акции. Так, 9 февраля продуктовые наборы и финансовую помощь получили 250 человек.