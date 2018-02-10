В Одесской епархии УПЦ прошла масштабная благотворительная акция (видео)

В пятницу, 9 февраля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи прошла очередная благотворительная акция, во время которой 250 человек получили продуктовые наборы и финансовую помощь.

К храму в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» люди выстраивались в очереди. Среди тех, кто получил помощь от Церкви были вынужденные переселенцы из охваченных военными действиями восточных областей Украины, многодетные семьи, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, а также многочисленные одесситы, оказавшиеся в тяжелом материальном положении, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Получая помощь от Церкви, одесситы, жители области и те, кто оказался здесь по вынужденным обстоятельствам, благодарили митрополита Агафангела, а некоторые – не сдерживали слез. Кроме того, детям, пришедшим на акцию вместе с родителями, были вручены игрушки.