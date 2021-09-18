19 сентября православные верующие отмечают праздник Михайлово чудо

Михайлово чудо - один из самых важных церковных праздников для христиан. В народе Архангел Михаил воспринимается, как святой-защитник, который дарит людям вечную жизнь за их смелые поступки, а также после физической смерти взвешивает на небесах все людские деяния.

Ранее мы рассказывали, что за праздник Михайлово чудо, говорили о его истории и традициях.

Что нельзя делать в праздник Чудо - запреты дня

Религиовед и историк Игорь Козловский говорит:

Этот день действительно надо проводить правильно. Не гневить Миехала. Нет обязательно поста, но ведь некоторые все же пытаются есть именно постные блюда, хоть специального такого наставления нет, чтобы очиститься от греха. Надо помогать больным, бедным, давать милостыню, находить примирение. Считается лучшим делом в этот день - это примириться с людьми, с которыми вы в ссоре находитесь. Запрещено работать, копать, рубить.

Это действительно праздник большой. Завершены все работы и можно уже веселиться. Были гуляния с песнями, с застольем. Пекли пироги. Было и жареное мясо. Потому что это не постный день. Это исключение для тех, кто брал на себя лично.

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Можно ли мыть голову на Михайлове чудо - народные поверья

Согласно обычаям, которые сформировались в народе, 19 сентября лучше воздержаться от некоторых действий, чтобы не навлечь на себя гнев святых:

не мойте голову, иначе рискуете "смыть" ум;

не выбрасывайте остатки пищи со стола, лучше отдать их животным;

не шейте, не берите острые предметы в руки, даже не делайте простые аппликации;

не собирайте чернику - наши предки считали, что в этот день ее топчет дьявол.

Если вы следуете народным традициям, то 19 сентября нужно постараться весь день помогать людям, тогда Архангел Михаил исполнит ваше желание. Все дурные помыслы и эмоции лучше заменять хорошими и не источать негатив.

С праздником Михайлово чудо - поздравления в прозе и открытках

Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Желаю, чтоб архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

Пускай принесет Святой Михаил

Много добра и в душу смирение,

Здоровья, как сталь, терпения и сил,

Чтоб радостным было любое мгновение!

***

С небесным покровителем Архангелом Михаилом дай вам Бог многолетия, праведного труда, всегда благоволить в словах, поступках и помыслах! Пускай беда вас не знает, горе от вас бежит и во всем сопутствует звезда!

В День Михайлов поздравлений

Пусть бесчислен будет счет,

Желаю в верном направлении,

Идти по жизни Вам вперед.

***

Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.

В день Архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

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Автор: Кристина Кащавцева