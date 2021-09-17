В праздник Михайлово чудо христиане вспоминают о чудесах, которые произошли в храме архангела Михаила.

Сентябрь примечателен несколькими крупными церковными праздниками. Совсем скоро мы отметим Рождество Пресвятой Богородицы, а до этого отпразднуем Михайлово чудо. Этот праздник установлен в честь архангела Михаила и чудес, которые произошли в построенном в его честь храме.

Архангел Михаил – один из самых почитаемых святых в православии. Считается, что именно он охраняет врата рая и встречает души грешников.

Михайлово чудо 2021: когда отмечается

Праздник Михайлово чудо православные отмечают 19 сентября. В 2021 году этот день выпадает на воскресенье. Это очень удобно, ведь в такой праздник нельзя работать.

Михайлово чудо: история праздника

19 сентября христиане вспоминают чудо, которое сотворил святой. В античном городе Хонех архангел Михаил встретил немую девочку и её отца. Он дал ей попить воды из целебного источника, и девочка чудесным образом обрела голос. В благодарность её отец построил вблизи источника храм в честь архангела Михаила.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать рожденного в этом месяце ребенкаВторое чудо связано со спасением храма. В IV веке храм архангела Михаила хотели разрушить язычники. Они соединили горные реки и направили поток на священное место. Служитель храма Архипп начал молиться архангелу, и тот явился. Ударом меча Михаил сотворил расщелину возле церкви, и вся вода утекла туда.

О чем молятся архангелу Михаилу

Архангел Михаил считается величайшим целителем. Ему молятся об излечении лихорадки, тяжелых болезней, бесплодия. Молитву произносят у иконы архангела. Если дома такой нет – можно найти её в церкви. Слова молитвы:

Великий архистратиже Божий, Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых. И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, великий архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков.

Значение праздника Михайлово чудо

Историк и религиовед Игорь Козловский

Это действительно особый период в Украине. Каждый период имеет какой-то центральный праздник. Некоторые исследователи считают Михайлово чудо важнейшим праздником осени. Потому что сам праздник архистратига Михаила как день своеобразной памяти старейшего творения - создание ангелов, архангелов, которые были созданы совершенными и имели большие дары. Он является главой ангелов и главным воином во время битвы добра и зла. Именно он победил сатану.

Фактически можно сказать – это особый день ангелов всех православных христиан. Потому что это собор, соединение, совокупность всех святых ангелов во главе с архистратига Михаила. Вы знаете, что у каждого крещенное человека есть свой ангел, то есть покровитель. А этот день – это общий праздник всех людей, потому что все ангелы каждого христианина также в этот день славятся. Для этого и его выделяют так особенно.

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Автор: Екатерина Пулатова