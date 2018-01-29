Главный раввин Израиля распорядился остановить молитвы о дожде

Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау распорядился, чтобы общественные представители и раввины прекратили молиться о дожде, «поскольку Господь услышал молитвы и разверз небесные врата». Об этом сообщает Глобальный еврейский онлайн центр.

При этом, согласно письму Лау, в индивидуальном порядке евреи могут молиться о дожде сколько считают нужным. В общественных же молитвах следует произносить молитву «Барех Алейну» («Благослови нас»).

Напомним, призыв читать специальную молитву о дожде «Ваанену» был опубликован раввином Лау два месяца назад в связи с очередным засушливым декабрем. Тогда же с призывом молиться о дожде выступил и министр сельского хозяйства Ури Ариэль.

В течение января в Израиле было зафиксированы обильные осадки по всей стране.