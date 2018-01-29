Главный раввин Израиля распорядился остановить молитвы о дожде
22:32, 29 января 2018
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В конце декабря несколько тысяч человек приняли участие в молитве о дожде у Стены плача / timesofisrael.com
Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау распорядился, чтобы общественные представители и раввины прекратили молиться о дожде, «поскольку Господь услышал молитвы и разверз небесные врата». Об этом сообщает Глобальный еврейский онлайн центр.
При этом, согласно письму Лау, в индивидуальном порядке евреи могут молиться о дожде сколько считают нужным. В общественных же молитвах следует произносить молитву «Барех Алейну» («Благослови нас»).
Напомним, призыв читать специальную молитву о дожде «Ваанену» был опубликован раввином Лау два месяца назад в связи с очередным засушливым декабрем. Тогда же с призывом молиться о дожде выступил и министр сельского хозяйства Ури Ариэль.
В течение января в Израиле было зафиксированы обильные осадки по всей стране.
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