Израильтяне будут молиться о дожде возле Стены Плача

Израилю угрожает засуха, метеорологи прогнозируют на зиму незначительные осадки. Перед лицом угрожающей засухи министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль призывает всех фермеров, а также и израильскую общественность, молиться о дожде, сообщает "Седмица".

Эти молитвы должны пройти в Иерусалиме возле Стены Плача, заявил министр на странице Facebook. В молитве также примет участие главный раввин.

Согласно метеорологическим прогнозам Израиль вновь переживет засушливую зиму, сказал министр. Между сентябрем и ноябрем страна получала только 45 процентов своих многолетних средних осадков. На следующие две недели нет прогнозов дождя. Галилейское море, важнейшее водохранилище для большей части страны, достигло за 9 лет самого низкого уровня.

Декабрьский уровень воды, по сообщениям израильских СМИ, был самым низким за 15 лет.