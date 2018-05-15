США открыли посольство в Иерусалиме, который признали столицей Израиля

Соединенные Штаты Америки открыли свое посольство в Иерусалиме, который признали столицей Израиля, после переноса дипломатической миссии из Тель-Авива.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, размещенном на сайте Госдепа.

В частности, Помпео заявил, что гордится торжественным празднованием события, связанного с открытием посольства США в Иерусалиме.

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”Это знаменательное событие завершает сделанное президентом Дональдом Трампом обещание. Как он провозгласил 6 декабря 2017 года:” 70 лет назад Соединенные Штаты при президенте Трумэне признали Государство Израиль. С тех пор Государство Израиль выбрало свою столицу в Иерусалиме - столице, которую еврейский народ основал в античные времена. По этой причине целесообразно для Соединенных Штатов признать Иерусалим столицей Израиля”. Мы остаемся преданными содействию длительному и всеобъемлющему миру между Израилем и Палестиной”, - заявил Помпео.

”Я доволен посещением Израиля во время моей первой зарубежной поездки в должности государственного секретаря. Я с нетерпением ожидаю вскоре возвращения для посещения нашего нового посольства США и посла Фридмана в Иерусалиме (посол США в Израиле Дэвид Фридман - УНИАН)”, - заявил Помпео.