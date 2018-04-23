В Днепре открыли Неделю Израиля

11:09, 23 апреля 2018
Иудаизм
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/ djc.com.ua

Торжественное открытие началось с исполнения государственных гимнов Украины и Израиля, сообщает сайт еврейской общины Днепра

/ djc.com.ua

Как отметил Второй секретарь Посольства государства Израиль в Украине, директор Израильского Центра в Днепре Вячеслав Смоткин, столь масштабное празднование стало возможным благодаря поддержке облгосадминистрации и городского совета Днепра.

/ djc.com.ua

Заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман, заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко и член правления еврейской общины Олег Ростовцев в своих выступлениях подчеркнули схожесть исторических судеб Украины и Израиля, значимость для каждого народа обретения независимости и построения процветающего национального государства, и пожелали Израилю успеха, благополучия и, мира и единства.

/ djc.com.ua

В программе мероприятий были мастер-классы, викторины, также на площади была организована  фудзона.

/ djc.com.ua

Напомним, что "Неделя Израиля в Днепре" проходит с 22 по 29 апреля. Все мероприятия бесплатны, однако на большинство из них надо получить пригласительный билет в Израильском Культурном Центре. 

В Днепре открыли Неделю Израиля
В Днепре открыли Неделю Израиля / djc.com.ua

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