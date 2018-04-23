В Днепре открыли Неделю Израиля

Вчера на центральной площади Днепра – площади Героев Майдана прошло торжественное открытие недели торжеств, в честь 70-летия провозглашения независимости государства Израиль, которые получили название «Неделя Израиля в Днепре».

Торжественное открытие началось с исполнения государственных гимнов Украины и Израиля, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Как отметил Второй секретарь Посольства государства Израиль в Украине, директор Израильского Центра в Днепре Вячеслав Смоткин, столь масштабное празднование стало возможным благодаря поддержке облгосадминистрации и городского совета Днепра.

Заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман, заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко и член правления еврейской общины Олег Ростовцев в своих выступлениях подчеркнули схожесть исторических судеб Украины и Израиля, значимость для каждого народа обретения независимости и построения процветающего национального государства, и пожелали Израилю успеха, благополучия и, мира и единства.

В программе мероприятий были мастер-классы, викторины, также на площади была организована фудзона.

Напомним, что "Неделя Израиля в Днепре" проходит с 22 по 29 апреля. Все мероприятия бесплатны, однако на большинство из них надо получить пригласительный билет в Израильском Культурном Центре.