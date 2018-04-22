В Днепре началась Неделя Израиля, посвященная 70-летию еврейского государства

Израильский Культурный Центр в Днепре при Посольстве Государства Израиль в Украине проводит «Неделю Израиля в Днепре», посвященная 70-летию независимости Государства Израиль.

Неделя Израиля открывается сегодня и будет проходить с 22 по 29 апреля, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Открытие «Недели Израиля» проходит сегодня в формате ярмарки на главной площади Днепра – площади Героев Майдана.

В понедельник, 23 апреля – открытие выставки украинского фотохудожника Бориса Бухмана, под названием «Шалом, Израиль», созданной по результатам поездки на Святую Землю. Мероприятие пройдет в галерее центра «Менора».

Во вторник, 24 апреля – мастер-класс по гастрономии от Натальи Левензон (Израиль), финалистки 5-го сезона кулинарного проекта «Мастер-шеф», которая познакомит с особенностями израильской кухни, как важного аспекта культуры.

В среду, 25 апреля – вечер современного израильского кино с показом фильма Ави Нешера «Шадхен» («Сват»), который в англоязычном прокате также называется «Once I was» («Однажды я был»).

В четверг, 26 апреля – вечер классической музыки – концерт в Филармонии имени Когана симфонического оркестра под управлением дирижера Беньямина Юсупова (Израиль).

Кульминацией «Недели Израиля в Днепре» станет создание в Молодежном парке Новокодацком аллеи имени Менахема Усышкина, на которой будут высажены 70 кленов, в честь 70-летия государства Израиль. Эта церемония пройдет в воскресенье, 29 апреля.