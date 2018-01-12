Видео с проповедью имама о "допустимости бить женщин" разожгло скандал в Казахстане

В Казахстане разгорелся настоящий скандал после того, как в социальной сети Facebook в начале наступившего года была опубликована видеозапись, в которой проповедник говорит, что «допустимо бить женщин без нанесения им травм». Об этом сообщает Islam-today.

Пользователи социальных сетей обрушились на священнослужителя с критикой, активисты расценили ее как «пропаганду неравноправия и насилия». Позже выяснилось, что скандальное видео было опубликовано на YouTube еще три года назад, а человек, который выступает с проповедью, - это в прошлом член Республиканской информационно-агитационной группы при ДУМК, а ныне преподаватель университета «Нур Мубарак» в Алматы Ризабек Батталулы.

Прокомментировать свои слова Казахской редакции "Радио Свобода" богослов отказался. В видеоролике он отмечает, что «шариат разрешает бить женщин без нанесения травм и переломов», также позволяет «сильно сдавить им затылок», и напоминает: «...в домах наших предков в целях «перевоспитания» женщин висела камча».

В конце видеозаписи проповедник говорит, что не призывает бить женщин, и напоминает, что «такие действия присущи слабым мужчинам». «Самый сильный мужчина - тот, кто может заставить себя уважать без рукоприкладства».

Видеопроповедь на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал пресс-секретарь Духовного управления мусульман Казахстана Агабек Конарбайулы. Он отметил, что проповедникам не позволено выступать с личными суждениями по таким деликатным вопросам в шариате.

«Образное объяснение неприглядных поступков наших любимых, увещевание, проявление настоящей заботы по отношению к ним, наказание оставлением их в одиночестве, наказание временным молчанием – эти методы воспитания намного эффективнее физического наказания. Самое сложное – сломать стену в попытке исправить ее кривизну. Стремление подчинить женщину через насилие - это бессилие, возможно, слабость. Это естественно, что общество не принимает сказанное Ризабеком Батталулы», – отметил Агабек Конарбай.