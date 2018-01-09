В сети появилось видео, на котором имам из Казахстана учит прихожан правильно бить своих жен

Казахстанский имам учил прихожан мечети бить жен и не стирать за них грязное белье. Видео его проповеди в одной из казахстанских мечетей быстро распространилось в соцсетях, передает NUR.KZ.

«Крайняя мера в воспитании жен – бить. Шариат позволяет наказывать жену битьем по нетравмоопасным местам. Некоторые говорят, нужно бить мисваком (зубочисткой), она тебя будет слушать", - в ответ на эти слова в мечети раздался смех.

Имам Табарани приводит хадис (канонический текст о действиях пророка Мухаммада).

"Пророк делал и говорил другим, пусть в доме будет плеть. Наши предки вешали на стену плеть. Жена, глядя на плеть, знала, что, если отклонится влево-вправо, эта плеть достанет ее.

А сейчас даже если повесить 20 плетей, не поможет. Жена спросит, зачем ты ее повесил. Поэтому наши деды били плетью, действует отлично и не калечит тело. Вы видели конец плети? О-о, будешь ходить как иноходец (имеется в виду, что поступки станут красивыми, ровными).

Побей один раз – второй раз не потребуется, будет ходить как выученная лошадь, не забывая про плеть. Поэтому предки говорили, пусть в доме висит плеть. В ранние времена так и было – показывали женам плеть и спрашивали, знаешь, что это такое – эта вещь, чтобы возвращать тебя на прямой путь, когда ты будешь выходить за рамки.

Сейчас думают, что плеть висит в доме для оберега и от злых духов, вот в чем на самом деле ее предназначение, есть хадис от пророка. После трех дней увещевания, после проповеди в мечети нужно отлучить жену от постели. Если и это не помогло, что тогда делаешь – бьешь.

Пророк сказал: Вам разрешено бить жен, не допуская травм. Бить по лицу в шариате запрещено, знаете, но хорошенько прижать разрешается. Также пророк сказал: Ваши жены вверены вам Аллахом, самая большая ответственность в Судный день – жены, за их неправедные поступки будете отвечать вы.

Если переборщим с наказанием жены и допустим травму, тогда тоже будем отвечать перед Богом. Выпустив жен из дома, за все, что они сделают в обществе своих родственников тоже будете отвечать вы. Бойтесь Бога в обоих случаях, когда даете женам слишком много воли, и когда перегибаете со строгостью.

Сказал пророк: Кто из жен выйдет за рамки дозволенного – наказывайте, но не забывайте, что вы обязаны их содержать, одевать и кормить», - учит имам своих прихожан.