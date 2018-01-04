Правительство Индии отменяет запрет на выезд в хадж женщин-мусульманок без спутника

Власти Индии приняли законы, раскрепощающие мусульманок в обход шариата - премьер-министр Индии Нарендра Моди, представляющий партию индуистов-националистов Бхаратия Джаната решил вмешаться во внутренние дела мусульман. В прошедшее воскресенье он объявил о том, что правительство отменяет запрет на выезд в хадж без спутника-махрама женщин-мусульманок старше 45 лет, сообщает IslamNews.

Это решение уже вызвало возражения со стороны Всеиндийского Исламского совета по личному праву (All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB), секретарь которого маулана Абдул Хамид Азхари указал в этой связи, что хадж – это религиозный обряд, и он не может регулироваться светскими законами.

Напомним, что ранее нижняя палата парламент Индии проголосовала за закон, запрещающий практику тройного одномоментного развода и предусматривающего для мужчин уголовную ответственность за него, а также наказание в виде трех лет лишения свободы.

В связи с этим исламские общественные деятели указывают, что правительство Моди взялось за изменение исламской религиозной практики под лозунгом обеспечения равноправия женщин, но при этом оно совершенно не высказывает желания реформировать религиозные практики индуизма.