В Индии мусульман будут судить за "мгновеный развод"

В Индии за «тройной талак» будут сажать на три года. Проект закона о запрете на развод без оформления необходимых бумаг будет рассмотрен в ближайшее время в парламенте Индии, сообщает Islam-today со ссылкой на Reuters.

Отныне мусульмане, проживающие в стране, не смогут развестись, произнеся так называемый «тройной талак», в том числе и через социальные сети и мессенджеры.

Если закон будет принят, то любителям «мгновенного развода» будет грозить до трех лет тюремного заключения. Напомним, процесс законодательного запрета «мгновенного развода» был запущен в Индии, после того, как группа инициативных мусульманок собрала в поддержку инициативы 50 тысяч подписей.

В августе этого года Верховный суд Индии принял решение отменить практику «мгновенного развода» мусульман на территории государства.