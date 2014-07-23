«УНИАН-Религии» и Киевская духовная академия и семинария начали совместный проект «Православные праздники»

«УНИАН-Религии» и Киевская духовная академия и семинария начинают совместный проект «Православные праздники».

Каждый день в разделе сайта «Праздники» http://religions.unian.net/holidays/ будут размещаться материалы о святых, память которых чтит Православная Церковь, а также информация о церковных праздниках текущего дня.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) отметил, что подготовкой материалов займутся студенты Киевской духовной академии и семинарии, что станет дня них хорошей миссионерской практикой.

«Cовместный проект с «УНИАН-Религии» призван возродить хотя бы часть благочестивой традиции отмечать именины. Надеемся, это позволит многим узнать основы церковного почитания святых и их житие. «Почитание святого состоит в подражании ему», - говорит святитель Иоанн Златоуст. Конечно, невозможно повторить судьбу, жизненный путь другого человека, тем более святого, но стремиться к совершенству, приблизиться к Небу, стать лучше, чище - это наша задача», - подчеркнул митрополит Антоний.

«До атеистических гонений на Церковь, в народе прочно существовала традиция празднования именин: люди хорошо знали, когда у кого День Ангела, знали житие святого, чье имя носили. До революции публиковалось много буклетов о житии святых, издавались поздравительные именинные открытки», - рассказал ректор КДАиС.

Руководитель “УНИАН-Религии” Анна Горпинченко отметила, что церковные праздники – тема, вызывающая устойчивый интерес аудитории.

“Тема церковных праздников на сегодня очень востребована. Рады, что идея нового проекта в сотрудничестве с КДАиС нашла отклик у ректора - владыки Антония. УНИАН предоставит семинаристам площадку для публикаций. В свою очередь, читатели и подписчики “УНИАН-Религии” получат уникальные материалы и каждый день будут узнавать о том, кого поздравлять с именинами - кто празднует день ангела в тот или иной день”, - отметила Анна Горпинченко.

Подробнее о традиции празднования именин читайте в публикации «День Ангела - небесного покровителя: все о празднике именин»