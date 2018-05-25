День Ангела - небесного покровителя: все о празднике именин

Еще на заре христианства появилась традиция давать ребенку имя одного из подвижников христианской веры, прославленных Церковью в лике святых.

Христиане верили, что именно тот святой, в честь которого нарекается младенец, становится другом и покровителем их чаду, будет сугубо молиться за него на Небесах перед престолом Божьим. Тем самым подчеркивалась особая, новая связь между землей и Небом, между человеком, живущим в этом мире, и одним из тех, кто достойно прошел свой жизненный путь, чью святость Церковь засвидетельствовала и прославила своим соборным разумом.

Как правило, днем именин является следующий за днем рождения день памяти святого, чье имя носит христианин.

Люди, ведущие подлинную христианскую жизнь, нередко свидетельствуют, что чувствуют в своей жизни глубокую духовную связь с тем святым, имя которого носят, всегда ощущая помощь своего небесного покровителя.

День, в который церковно празднуется память святого, имя которого носит человек, называется именинами, или Днем Ангела.

В старину небесных покровителей иногда называли Ангелами их земных тезок. Однако, не надо путать святых покровителей с ангелами-хранителями, посылаемыми для попечения и охранения людей.

Именины – день памяти святого, именем которого человек назван, а День Ангела – день крещения, когда человеку приставляется Богом ангел-хранитель.

У каждого крещёного христианина свой ангел-хранитель, но имя его нам неизвестно, в отличие от небесного покровителя.

«Господь каждому из нас дает двух Ангелов, - учит нас Федор Едесский, - один из которых – Ангел хранитель – хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать добро, а другой Ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее приемлются, чем наши, грешные».

Имя, данное человеку при крещении, уже не меняется, единственное исключение - пострижение в монашество. Принимая монашеский постриг, человек как бы умирает для прежней, мирской жизни, и ему в связи с этим дается новое имя, потому что у христианина начинается новая жизнь. Но когда он меняет имя, это не значит, что меняется ангел-хранитель, который дан нам при таинстве Крещения. Принявший имя монашеское имеет двоих Небесных покровителей: одного он имел в мирском имени, другого приобрел в монашеском.

На Руси традиция празднования именин известна с XVII века. Обычно накануне праздника семья именинника пекла именинные калачи, пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь, исповедывался и причащался, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и прикладывался к иконе с ликом своего небесного покровителя.

О молитвенной помощи святых очень хорошо написал преподобный Силуан Афонский: «Святые, в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы... Святые не забывают нас и молятся за нас... Они видят и страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир».

Однако, почитание святого состоит не только в молитве ему, но и подражании его подвигу, его вере. «По имени и житие твое да будет», – говорил преподобный Амвросий Оптинский.

Ведь святой, чье имя носит человек – это не просто его покровитель и молитвенник, это еще и образец для подражания.

«Мы носим имена святых, которые прожили жизнь и осуществили на земле своё призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому святому; и мы должны вдумываться и в значение его имени, и в ту личность святого, которая нам доступна из его жития. Потому что он не только является нашим молитвенником, заступником и защитником, но в какой-то мере и образом того, чем мы могли бы быть. Повторить ничью жизнь нельзя; но научиться от жизни одного или другого человека, святого или даже грешника, жить более достойно себя и более достойно Бога – можно», – писал митрополит Антоний Сурожский.

«Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10, 20), - призывает нас Священное Писание.

Предназначением христиан считается святость. Нарекая младенца именем канонизированного святого, Церковь старается направить его на путь истинный: ведь это имя уже реализовалось в жизни как святое.

Носящий святое имя всегда хранит в себе возвышающий образ своего небесного покровителя, помощника и молитвенника.

С другой стороны, общность имен объединяет христиан в одно тело Церкви, в один «избранный народ».

Поэтому каждый православный должен держать в памяти святого, в честь которого он назван, знать основные факты его жизни, каждый день в молитве обращаться к нему, исповедаться и причащаться в дни его памяти.

Архимандрит Алексий (Коваль), преподаватель КДАиС - для "УНИАН-Религии"

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