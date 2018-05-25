День Ангела - небесного покровителя: все о празднике именин
Еще на заре христианства появилась традиция давать ребенку имя одного из подвижников христианской веры, прославленных Церковью в лике святых.
Христиане верили, что именно тот святой, в честь которого нарекается младенец, становится другом и покровителем их чаду, будет сугубо молиться за него на Небесах перед престолом Божьим. Тем самым подчеркивалась особая, новая связь между землей и Небом, между человеком, живущим в этом мире, и одним из тех, кто достойно прошел свой жизненный путь, чью святость Церковь засвидетельствовала и прославила своим соборным разумом.
У каждого крещёного христианина свой ангел-хранитель, но имя его нам неизвестно, в отличие от небесного покровителя. Страница из Азбуки Елизаветы Бем
Как правило, днем именин является следующий за днем рождения день памяти святого, чье имя носит христианин.
Люди, ведущие подлинную христианскую жизнь, нередко свидетельствуют, что чувствуют в своей жизни глубокую духовную связь с тем святым, имя которого носят, всегда ощущая помощь своего небесного покровителя.
День, в который церковно празднуется память святого, имя которого носит человек, называется именинами, или Днем Ангела.
В старину небесных покровителей иногда называли Ангелами их земных тезок. Однако, не надо путать святых покровителей с ангелами-хранителями, посылаемыми для попечения и охранения людей.
Именины – день памяти святого, именем которого человек назван, а День Ангела – день крещения, когда человеку приставляется Богом ангел-хранитель.
У каждого крещёного христианина свой ангел-хранитель, но имя его нам неизвестно, в отличие от небесного покровителя.
«Господь каждому из нас дает двух Ангелов, - учит нас Федор Едесский, - один из которых – Ангел хранитель – хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать добро, а другой Ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее приемлются, чем наши, грешные».
Имя, данное человеку при крещении, уже не меняется, единственное исключение - пострижение в монашество. Принимая монашеский постриг, человек как бы умирает для прежней, мирской жизни, и ему в связи с этим дается новое имя, потому что у христианина начинается новая жизнь. Но когда он меняет имя, это не значит, что меняется ангел-хранитель, который дан нам при таинстве Крещения. Принявший имя монашеское имеет двоих Небесных покровителей: одного он имел в мирском имени, другого приобрел в монашеском.
На Руси традиция празднования именин известна с XVII века. Обычно накануне праздника семья именинника пекла именинные калачи, пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь, исповедывался и причащался, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и прикладывался к иконе с ликом своего небесного покровителя.
О молитвенной помощи святых очень хорошо написал преподобный Силуан Афонский: «Святые, в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы... Святые не забывают нас и молятся за нас... Они видят и страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир».
Однако, почитание святого состоит не только в молитве ему, но и подражании его подвигу, его вере. «По имени и житие твое да будет», – говорил преподобный Амвросий Оптинский.
Ведь святой, чье имя носит человек – это не просто его покровитель и молитвенник, это еще и образец для подражания.
«Мы носим имена святых, которые прожили жизнь и осуществили на земле своё призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому святому; и мы должны вдумываться и в значение его имени, и в ту личность святого, которая нам доступна из его жития. Потому что он не только является нашим молитвенником, заступником и защитником, но в какой-то мере и образом того, чем мы могли бы быть. Повторить ничью жизнь нельзя; но научиться от жизни одного или другого человека, святого или даже грешника, жить более достойно себя и более достойно Бога – можно», – писал митрополит Антоний Сурожский.
«Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10, 20), - призывает нас Священное Писание.
Предназначением христиан считается святость. Нарекая младенца именем канонизированного святого, Церковь старается направить его на путь истинный: ведь это имя уже реализовалось в жизни как святое.
Носящий святое имя всегда хранит в себе возвышающий образ своего небесного покровителя, помощника и молитвенника.
С другой стороны, общность имен объединяет христиан в одно тело Церкви, в один «избранный народ».
Поэтому каждый православный должен держать в памяти святого, в честь которого он назван, знать основные факты его жизни, каждый день в молитве обращаться к нему, исповедаться и причащаться в дни его памяти.
Архимандрит Алексий (Коваль), преподаватель КДАиС - для "УНИАН-Религии"
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