В гостях у преподобного Герасима Иорданского, или что значит в пустыне любовь?

Монастырь Святого Герасима Иорданского, один из самых древних в Иудейской пустыне, основан в 455 году. Находится он в нескольких километрах от реки Иордан и от древнейшего города Иерихон. На престольный праздник в обитель традиционно приезжает множество гостей. Иерусалимский Патриархат празднует день памяти преподобного Герасима 17 марта.

ВИДЕО праздника в честь Герасима Иорданского,17 марта 2014 года

Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил ІІІ

Преподобный Герасим, родом из Ликии (Каппадокия, Малая Азия), прибыл на Святую Землю в 451 году. Он монашествовал в Палестине, получая наставления преподобного Евфимия Великого и блаженного Кириака Отшельника. Здесь же, в пустыне, на Западном берегу реки Иордан, Герасим Иорданский основал монастырь. Сам настоятель являл братии пример совершенного подвижничества и воздержания. Пять дней в неделю братия пребывали в кельях, не вкушая ничего, кроме хлеба, воды и фиников. В субботу и воскресение они собирались вместе и после причащения Святых Таин, ели вареную пищу и пили немного вина.

«Льву дано было имя „Иордан“. После этого он часто приходил к старцу, принимал от него пищу и не отлучался из обители более пяти лет».

Во всем мире известна история о том, как однажды святой Герасим встретил в пустыне раненого льва и вылечил его. В благодарность лев до самой кончины преподобного служил старцу как домашнее животное. Лев умер на могиле аввы и был погребен рядом со святым Герасимом.

По предению в монастыре находится пещера, в которой останавливались Иосиф и Божия Матерь с Младенцем Христом по пути в Египет, скрываясь от преследований царя Ирода, повелевшего истребить всех младенцев младше двух лет.

...Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет.

Евангелие от Матфея, 2:13

А чуть ниже монастыря, на песчаных холмах, сохранились пещеры, в которых, по преданию, жили преподобная Мария Египетская и святая Фотиния.

Почтить память Герасима Иорданского в монастырь прибыл Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил ІІІ в сопровождении Его Высокопреосвященства митрополита Капитольядского Исихия, Его Высокопреосвященства митрополита Назаретского Кириака, Генерального Секретаря архиепископа Константинского Аристарха, Секретаря Священного Синода архиепископа Лиддского Димитрия, архимандрита Иеронима, игумена из Фхеса, и иеромонахов Святогробцев архидиакона Евлогия и архидиакона Дионисия.

В этом году на Божественную литургию в день памяти преподобного приехали паломники с Кипра, Украины, России. Среди почетных гостей были Генеральный консул Греции в Иерусалиме Георгий Захариудакис с супругой.

Патриарх Феофил ІІІ совершил Литургию Преждеосвященных Даров, после чего обратился к пастве:

«Поднявшись по лестнице божественных добродетелей, ты взошел на высоту умственного созерцания и принял ясные видения божественных тайн Христовых, поэтому, Богоносце, тебя благочестиво почитаем и воспеваем: Слава Христу, Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Несущему собою все исцеления», восклицает песнопевец Церкви.

Возлюбленные братья во Христе, благочестивые христиане, благочестивые паломники, Славу и хвалу воздает сегодня Святая Церковь Христова Триединому Богу и Отцу нашему в день священной памяти преподобного Отца нашего Герасима Иорданского в месте, где совершил он подвиг свой.

Святой Герасим стал действительно подражателем почтенного Иоанна Крестителя и подлинный домостроитель паствы Христовой. Посему и песнопевец говорит: «Поднявшись по лестнице божественных добродетелей, ты взошел на высоту умственного созерцания и принял ясные видения божественных тайн Христовых».

Иными словами, преподобный наш Отец Герасим своими духовными и аскетическими подвигами, конечно, постом, добился чести стать гражданином небесного города. Города, куда нас взнес рожденный Приснодевой Марией, то есть, ее чистой крови воплотившийся Бог Слово Господь наш Иисус Христос, как говорит и песнопевец: «От земли к небесному городу нас взносило, Пречистая, твое непорочное чадо, поднявшее нас на небеса на крыльях поста».

Впрочем, мудрый Павел говорит: «Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном» (концом будет погибель того, кто как Богу поклоняются своему животу и своей славой считают проступки, которые наносят позор; у них же земные заботы).

Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Оный уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все. (Филип. 3, 19-21).

Наш отец Герасим, дорогие мои, предвкусил этот опыт, то есть преобразование своего тленного тела и сообразование его с телом Христовым. По этому, согласно его синаксарю, святой Герасим стяжал такую близость к Богу, чтобы господствовать и над дикими зверями. Или, как говорит песнопевец «Сохраняя, Богоносце, по образу достоинство, ты стал ужасным диким зверям петь непрестанно благодарения».

Мы сегодня собрались на праздник памяти святого Герасима, во-первых, чтобы похвалить благодарно и славословно Божиего святого, и с другой стороны, чтобы принять участие в радости «написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства», — как говорит апостол Павел.

Мы говорим об этом, потому что нынешний праздник является символом верхней радости, говорит Афанасий Великий. Иными словами, то, чем мы наслаждаемся духовно в данный момент, является символом духовного наслаждения божественного благодарного славословия, которым ангелы непрестанно славят и хвалят Святого и Триединого Бога.

Неисчерпаемым источником этой радости, дорогие мои, является за нас распятый и воскресший Христос и Его Церковь. Церковь, оная в тленном мире по сути является видимым нашим глазам царствием небесным. Вот, почему песнопевец Церкви провозглашает и говорит:

«Хлеб небесный и Чашу жизни вкусите и увидите, как благ Господь». Именно этот небесный хлеб и чашу жизни вкусили все святые Бога, и истинно их свидетельство. Этот вкус попробовал и преподобный наш Отец Герасим Иорданский. Этот хлеб является тем, о чем сказал Иисус: «Я хлеб живой, сошедший с небес; съевший хлеб сей будет жить вовеки; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира».

И «всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию», — проповедует великий Павел, — «смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Лик святых Церкви с Пресвятой Владычицей Богородицей и Приснодевой Марией, как венцом, является лестницей, которая «переносит нас на небеса». Ступени этой лестницы это плод Святого Духа, как учит божественный Павел: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона».

Этот же плод Святого Духа, Духа Христова, является богатством благодати Святого Духа. Это богатство Святого Духа возжелал всем стремлением его души и достиг наш Отец Герасим. Богатство это благодати Святого Духа доступно нам всем, всем тем, кто чистым сердцем и воздержанием, то есть постом, стремится к нему, как говорит и песнопевец: «Богатство благодати Святого Духа дается всем, кто трудами воздержания собирают его» (конечно, тем, кто хочет собрать это богатство болью, подвигом, воздержанием, постом).

Именно эту цель имеет​​, мои дорогие, и наша Святая Церковь во время благословенного Великого Поста. Имеет цель, повторяю, нашего обогащения благодатью Святого Духа, как яснейше излагает и песнопевец, говоря:

«Не воздержавшись от древо знания по велению Создателя, Первородные получили смерть из-за непослушании и стали чужими для древа жизни и райского наслаждения. Посему, верующие, воздержимся от пищи тленной и страстей погибельных, чтобы пожинать жизнь от божественного Креста и вместе с благодарным разбойником вернуться к первой родине, принимая от Христа Бога великую милость» молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и молениями Преподобного Отца нашего Герасима Иорданского, Аминь».

После Божественной литургии был совершен Крестный ход, который возглавил Патриарх Феофил ІІІ. Торжественная процессия шла под барабанную дробь местных православных скаутов.

Настоятель монастыря архимандрит Хрисостом пригласил всех гостей праздника на постную трапезу. Впрочем, двери келий монахов монастыря святого Герасима Иорданского открыты для всех и всегда. Здесь пустыня, но для путника всегда есть вода, финики, хлеб, каша… Кто бы ни пришел - встретят и угостят. Такова многолетняя традиция обители.

Кондак

Возгоревся рачением горним, жестость пустыни Иордановы, паче всех мира сладких предпочел еси. Отонудуже повинуся тебе зверь даже до смерти отче, послушне и жалостне на гробе твоем скончася, прославльшу тя тако Богу: к Немуже моляся, и о нас отче Герасиме поминай.

Преподобне отче Герасиме, моли Бога о нас!

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Жизнеописание преподобного Герасима подробно изложено в рассказе Лескова Н.В. "Лев старца Герасима".

Справка "УНИАН-Религии"

Начало монастырю Каламан положило предание о пещере, в которой во время Бегства в Египет ночевало Святое Семейство. В 614 г. монастырь был захвачен персами, о чем свидетельствуют сохранившиеся кости погибших монахов. Во время правления византийского императора Мануила I Комнина (Manuel I Comnenus) (1143—1180) опальный патриарх Иерусалима Иоанн IX восстановил обитель. Записи игумена Даниила, посетивший эти края в 1106 г. свидетельствуют:

«А от монастыря святаго Иоанна до Гарасимова монастыря есть верста едина, а от Гарасимова монастыря до Каламонии, до монастыря святыя Богородица, есть верста едина. И на том месте святыя Богородица с Иисусом Христом, и с Иосифом, и с Ияковом, егда бежаху в Египет, то на том месте нощлег створиша; тогда святаа Богородица нарече имя месту тому Каламонии, еже ся протолкует «Доброе обителище». Ту ныне сходит Дух святый ко иконе святыя Богородица. И есть монастырет на устьи, идеже входит Иордан в море Содомское, и есть градом оделан весь около монастырет; черноризец (монахов) же в нем 20».

Греческие монахи жили в монастыре до конца XIII в., и как свидетельствует немецкий паломник Бурхард из Сиона, уже называли свою обитель как монастырь св. Герасима.

В 1588 г. монастырь восстановили, однако в 1734 г. он был снова разрушен.

Современный монастырь построен в 1882-85 гг. при содействии Русской духовной миссии на древних фундаментах монастыря византийского периода (VI в.), от которого кое-где сохранилась мозаика, и на остатках церкви XII в. монастыря Каламон.

К середине ХХ в. монастырь вновь пришёл в запустение.

После арабо-израильской войны 1948-49 гг. эта территория отошла к Иордании, что свело возможность посещения обители к минимуму.

Современный этап в истории монастыря связан с приездом сюда в 1970-е годы греческого монаха Хризостома, под руководством которого началось его возрождение.

Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".

Фото автора.