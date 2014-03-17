17 марта - день памяти преподобного Герасима Иорданского (V век)

Добродетели возносят нас к той странной первобытной красоте, которую имел человек, созданный по образу Божьему и подобию.

Святитель Иоанн Златоуст

Преподобный Герасим с юных лет отличался благочестием. Приняв монашество, он отдалился в Фиваидскую пустыню. Затем около 450 года пришел в Палестину и поселился близ Иордана, где учредил монастырь. Впоследствии эта обитель стала образцом уединенного служения Богу. Пять дней в неделю монахи проводили в уединении, занимаясь рукоделием и молитвой.

В эти дни они не ели вареной пищи и даже не разжигали очаг, а потребляли сухой хлеб и воду. В Великий пост, вплоть до светлого дня Воскресения Христова, преподобный Герасим вообще не употреблял пищу. Однажды Герасим встретил в пустыне раненного льва и вылечил его. Из благодарности лев стал служить старцу как домашнее животное, вплоть до блаженной кончины праведника.

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