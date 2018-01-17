Папа Римский встретился с пострадавшими от священников-педофилов за закрытыми дверями

Папа Римский Франциск встретился во вторник во время поездки в Чили с небольшой группой людей, пострадавших от действий священников-педофилов. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Грег Берк, информирует ТАСС.

"Встреча прошла строго конфиденциально. На ней больше никто не присутствовал. Только Папа и пострадавшие", - приводятся его слова на официальном сайте, посвященном визиту понтифика в южноамериканскую республику.

"Он их выслушал, приободрил и плакал вместе с ними", - отметил Берк. По его словам, встреча прошла в апостольской нунциатуре в Сантьяго.

Напомним, ранее в ходе своего выступления перед представителями руководства Чили Папа Франциск вновь попросил прощения у детей, пострадавших от действий священников-педофилов. По его словам, при мыслях о "невосполнимом ущербе", который был нанесен, он испытывает "боль и стыд".