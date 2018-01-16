Папа Франциск в Чили попросил прощения у детей, пострадавших от действий священников-педофилов

Папа Римский Франциск вновь попросил прощения у детей, пострадавших от действий священников-педофилов. Об этом, как сообщает информагенство "ТАСС", он заявил 16 января в своем выступлении перед представителями руководства Чили, где находится с апостольским визитом.

"Не могу не выразить своей боли и стыда, которые испытываю при мысли о невосполнимом ущербе, нанесенном детям священнослужителями Церкви. Справедливо просить прощения и поддерживать всех жертв и одновременно делать все, чтобы такие случаи не повторялись", - сказал понтифик.

Скандал о преступлениях священников-педофилов разгорелся еще в годы понтификата предшественника Франциска - Бенедикта XVI и, не исключено, послужил одним из поводов для его отречения от престола в 2013 году. Нынешний глава Римско-католической церкви уже неоднократно осуждал священников, совершающих сексуальные надругательства над маленькими прихожанами, называя это смертным грехом. Франциск ранее также признавал, что Церковь опоздала с принятием мер для недопущения таких преступлений.

Сразу несколько высокопоставленных прелатов Римско-католической церкви сейчас перед правосудием держат ответ по обвинениям в причастности к педофилии или в том, что покрывали и скрывали такого рода преступления своих подчиненных.