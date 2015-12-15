В УГКЦ против легализации азартных игр в Украине

Никакие наполнения бюджетов не стоят того, чтобы возвращаться к тем негативным последствиям, которые были в Украине за времена легализации азартных игр. Об этом заявила руководитель департамента внешних связей Украинской греко-католической церкви Олекса Петрив.

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“Наша церковь против. Зачем возвращаться к тому, что было, к тем негативам которые были, когда игровой бизнес был легальным. Мы видим последствия, которые до сих пор остались. Какова причина? Наполнение бюджета? Стоит человеческими жизнями или судьбами наполнять бюджет? Такие люди очень часто обращаются в церковь, людей очень трудно отговорить от этого. Никакие наполнения бюджета не достойны этого! Людей, зависимых от игр, можно вылечить, но это очень трудно”, - подчеркнул А.Петров.

По ее словам, после запрета азартных игр в Украине, люди обращаются гораздо реже за помощью, чем это было во времена, когда игорный бизнес был разрешен. Поэтому, по словам представителя Греко-католической церкви, намерения легализовать азартные игры являются непонятными.

Напомним, Министерство финансов разработало и обнародовало законопроект, которым планируется легализовать игорный бизнес в Украине.

unn.com.ua