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Во Франковске открыли новый храм УГКЦ высотой 33 метра

22:10, 07 октября 2018
Католицизм
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Во Франковске открыли новый храм УГКЦ высотой 33 метра / .facebook.com / Руслан Марцинкив

Об этом на своей странице в сети Facebook информирует городской голова Руслан Марцинкив.

/ .facebook.com / Руслан Марцинкив

“Дождался освящения своего храма приход Пресвятого Сердца Христа Человеколюбца и Блаженных Священномучеников Епископов Григория Хомишина, Симеона Лукача и Слезюка. Чувствуется, какая гармония и сплоченность царит в этой церкви, насколько единой является община”, – говорится в сообщении.

/ .facebook.com / Руслан Марцинкив

Руслан Марцинкив отмечает, чтобы посещать храм для людей было еще приятнее, город обустроил территорию.

“Очень приятно было получить из рук Митрополита Владимира грамоту за поддержку верующих. Желаю приходу процветания на многая и благая лета!”, – добавляет городской глава.

/ .facebook.com / Руслан Марцинкив

Как сообщалось ранее, новый храм - произведение современной украинской сакральной архитектуры, который соединил в себе элементы гуцульсько-бойковского храмостроительства с современными урбанистическими технологиями. Этот храм достигает в высоту 33 метра, а его оригинальный проект создали архитекторы и конструкторы Львовской Политехники.

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