Во Франковске построили храм УГКЦ в «гуцульсько-урбанистическом» стиле

В воскресенье, 7 октября, в Ивано-Франковске открывает двери уникальная церковь Пресвятого Сердца Христа Человеколюбца и Блаженных Священномучеников Епископов Григория Хомишина, Симеона Лукача и Ивана Слезюка УГКЦ.

Новый храм - произведение современной украинской сакральной архитектуры, который соединил в себе элементы гуцульсько-бойковского храмостроительства с современными урбанистическими технологиями. Его оригинальный проект создали архитекторы и конструкторы Львовской Политехники во главе с профессором Олегом Боднаром, об этом передают "Окна".

"Церковь Пресвятого Сердца Христа Человеколюбца и Блаженных Священномучеников Епископов Григория Хомишина, Симеона Лукача и Ивана Слезюка – это также храм-памятник непокоренной Греко-Католической Церкви. Он посвящен самому святому Сердцу Христову, под сенью которого Церковь пережила полвека жестоких коммунистических преследований в катакомбах и стала предвестницей Независимой Украины", - сообщил в соцсети священник Игорь Пелехатый.