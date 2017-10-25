В сети появился каталог рукописей монастыря Нямц, созданных святым Паисием Величковским

На сайте «Монашество в истории» размещен уникальный каталог славянских рукописей монастыря Нямц, настоятелем которого с 1779 по 1794 год был знаменитый наставник монашества и переводчик на церковнославянский язык преподобный Паисий (Величковский).

*** Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдавии. Паисий Величковский известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка. В частности, он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян. Величковский - один из тех, кто возродил забытые традиции монашеской жизни - старчества, общежительного монашества и Иисусовой молитвы.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» презентовал на фестивале православного кино «Покров» документально-просветительский фильм «Величковский: путь над временем», где описан жизненный путь и духовная деятельность великого святого.

Съемки фильма происходили на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту. В Румынии съемочная группа побывала в Драгомирне, Секуле и Нямце - монастырях, где преподобный Паисий Величковский был игуменом. Финальный этап съемок прошел в Киево-Печерской лавре.