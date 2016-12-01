Афонские обители получили в дар украинские иконы Паисия Величковского

В афонский монастырь Пантократор и келию Маруда переданы в дар иконы преподобного Паисия Величковского, которые были написаны в Полтавской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», иконы были переданы основателем фонда Дмитрием Вороной в рамках последней поездки на Святую Гору с паломнической группой из Украины.

«Для нас большая честь передать иконы преподобного Паисия Величковского афонским обителям, ведь таким образом мы укрепляем духовно-историческую связь Украины и Святой Горы, где на протяжении 17 лет подвизался наш великий земляк преподобный Паисий», - сказал Дмитрий Ворона.

Иконы преподобного сразу же заняли почетное место в обителях, к которым отныне может приложиться каждый паломник.

Как сообщалось, в июне этого года на Афоне, неподалеку от монастыря Пантократор, группой исследователей Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец - преподобный Паисий Величковский.

В октябре БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» презентовал на фестивале православного кино «Покров» документально-просветительский фильм «Величковский: путь над временем», где описан жизненный путь и духовная деятельность великого святого.

Съемки фильма происходили на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту. В Румынии съемочная группа побывала в Драгомирне, Секуле и Нямце - монастырях, где преподобный Паисий Величковский был игуменом. Финальный этап съемок прошел в Киево-Печерской лавре.

*** Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдавии. Паисий Величковский известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка. В частности, он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян. Величковский - один из тех, кто возродил забытые традиции монашеской жизни - старчества, общежительного монашества и Иисусовой молитвы.