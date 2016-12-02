Как в Греции чтят преподобного Порфирия Кавсокаливита: торжества в храмах (фото)

В Греции на полуострове Пелопоннес в городе Аргируполи в ночь с 1 на 2 декабря в храме Святой Варвары почтили память новопрославленного святого Порфирия Кавсокаливита.

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Богослужение совершил игумен обители Святых Бессребреников архимандрит Порфирий. В своей проповеди он в частности сказал: «Да укрепит нас святой Порфирий Кавсокаливит в нашем духовном делании, поможет терпеть испытания и станет путеводным маяком в нашем пути на небо. Будем просить чтобы по его молитвам нам открылся подлинный смысл жизни».

Память святого Порфирия почтили также в Клисуре Касторийского района.

Торжества возглавил митрополит Касторийский Серафим.

Обращаясь к многочисленным верующим он рассказал о жизни преподобного Порфирия Кавсокаливита и его приношении современному миру.

*** Порфирий Кавсокаливит родился в Греции в 1906 году. Скрытно от родителей, будучи совсем юным, преподобный ушел на Афон и принял монашеский постриг. Из-за болезни, в 19 лет, святой покидает Афон и служит в Левконе, а затем в Афинах. Тысячи людей приходили к старцу Порфирию за духовным советом, и святой каждому уделял время. Многих скорбящих, по Божией благодати, преподобный исцелил от болезней. Только в 1984 году Порфирий Кавсокаливит вернулся на Афон, но прожил на Святой Горе всего два года, после чего отошел ко Господу. Священный Синод Константинопольского Патриархата канонизировал старца Порфирия 27 ноября 2013 года.

По материалам Romfea.gr и др.